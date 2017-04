Köln (ots) - Die Sicherung von Nachwuchskräften wird für Unternehmen immer wichtiger. "Dabei spielt die Qualität der Ausbildung eine entscheidende Rolle", sagt Michael Schmidt, Leiter des TÜV Rheinland Hochschul-Campus. "Im Zeitalter von Industrie 4.0 darf Wissensvermittlung nicht mehr allein an der Schiefertafel stattfinden", so der Experte. Wie Auszubildende mit modernen Lernformen für ihren künftigen Beruf begeistert und im Unternehmen gehalten werden können, vermittelt ein neuer Lehrgang zum "Ausbildungsexperten" am TÜV Rheinland Hochschul-Campus in Köln.

Soziale Medien in die Ausbildung integrieren

"Ausbildungsverantwortliche müssen junge Menschen in ihrer Lebenswelt abholen, um erfolgreich zu sein", betont Schmidt. Damit meint er nicht allein, die Suche nach den Fachkräften von morgen auf digitale Kanäle auszuweiten. Vielmehr sollten soziale Medien wie WhatsApp, Facebook oder Instagram möglichst in die Ausbildung einbezogen werden, etwa in Form von digitalen Lerngruppen. "Statt Unterlagen in Papierform zu verteilen, können Dateien in digitaler Form in der Cloud bereitgestellt werden", so Schmidt.

Sich moderner Medien zu bedienen reicht nach Meinung des Leiters des Hochschul-Campus allerdings nicht aus, um der steigenden Zahl an Ausbildungswechseln oder gar -abbrüchen zu begegnen. Was den Verantwortlichen im Lehrgang zur Ausbildereignung unter anderem vermittelt wird, ist eine wertschätzende Kommunikationskultur im Unternehmen. Zeitgemäße Ausbildung setzt daher Teambuildingmaßnahmen ebenso ein wie das Lernen in Gruppen und finde verstärkt im Dialog statt. "Der Ausbilder wird für den Nachwuchs zunehmend zum Coach und Begleiter", sagt Schmidt.

Kursstart im Frühjahr und im Herbst

Der berufsbegleitende Kurs von TÜV Rheinland zum Ausbildungsexperten baut auf dem Lehrgang zur Ausbildereignung - AEVO (IHK) auf und dauert ein knappes halbes Jahr. Kursstart am Kölner Hochschul-Campus ist jeweils im Frühjahr und im Herbst. Nähere Informationen finden Sie unter www.tuv.com/hochschul-campus Bei TÜV Rheinland.

