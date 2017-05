Rheinische Post: Merkel will Erleichterung im Steuertarif schaffen und auf Steuererhöhungen bis 2021 verzichten

Düsseldorf (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Steuerpläne konkretisiert. "Wir wollen in einem Umfang von 15 Milliarden Euro eine Erleichterung beim sogenannten Mittelstandsbauch schaffen", sagte die CDU-Vorsitzende der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) bei deren Ständehaus-Treff. Die Kanzlerin sprach sich dafür aus, die Progression im Tarifverlauf weiter abzumildern. "Das gilt für die Leute, die schon schnell in den Spitzensteuersatz geraten, Facharbeiter oder Menschen, die Überstunden machen." Zugleich versprach die Kanzlerin, dass es zwischen 2017 und 2021 keine Steuererhöhungen geben werde.

