Rheinische Post: Düsseldorf ist heißer Kandidat für Deutschland-Tour

Düsseldorf (ots) - Düsseldorf könnte im Jahr nach dem Gastspiel der Tour de France bereits das nächste große Radrennen ausrichten. Die Stadt gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Startetappe der traditionsreichen Deutschland-Tour, die 2018 nach zehnjähriger Pause wiederbelebt werden soll. Düsseldorfs Sportdezernent Burkhard Hintzsche bestätigte der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe), dass eine Anfrage des Veranstalters Amaury Sport Organisation (A.S.O.) vorliegt. Es handelt sich um das französische Unternehmen, das auch die Tour de France organisiert. Die Stadt will nun die Kosten prüfen und nach dem Tour-Start im Juli entscheiden. Die A.S.O. möchte stärker auf dem deutschen Markt Fuß fassen. Daher will sie die Deutschland-Tour fortsetzen. Der Radsport-Klassiker war 2008 eingestellt worden. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender waren wegen der Doping-Skandale ausgestiegen. Ob Düsseldorf das Angebot annimmt, gilt als ungewiss: Die hohen Kosten für die Tour de France sind in der Stadt umstritten.

