Rheinische Post: Zahl maroder Bahn-Brücken in NRW steigt auf knapp 2000 - trotz Investitionsplan des Bundes

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der dringend sanierungsbedürftigen Bahn-Brücken in Nordrhein-Westfalen ist trotz einer für die Jahre 2015 bis 2019 geplanten Investitionsoffensive des Bundes und der Bahn weiter auf knapp 2000 gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Demnach sind aktuell 1983 der insgesamt 4458 Bahn-Brücken in NRW dringend sanierungsbedürftig. 2014 - vor dem Start des Investitionsplans - waren es mit 1923 noch 60 Brücken weniger. Laut der so genannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Bahn und dem Bund, für die der Bund insgesamt mindestens 28 Milliarden Euro bereit stellt, sollten 2015 bis 2019 allein in NRW insgesamt gut 200 Brücken oder 40 pro Jahr erneuert werden. 2015 und 2016 hätten es bereits 80 Übergänge sein müssen, tatsächlich saniert wurden bisher aber erst 37, wie aus dem Papier hervorgeht. "Fast die Hälfte aller 4458 Bahnbrücken in NRW sind sanierungsbedürftig. Aber was noch schlimmer ist: ihre Zahl steigt, statt zu sinken", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. "Die Leidtragenden sind die Bahnreisenden."

