Rheinische Post: Seehofer setzt auf schwarz-gelbe Regierung im Bund

Düsseldorf (ots) - CSU-Chef Horst Seehofer setzt für die neue Bundesregierung auf ein schwarz-gelbes Bündnis. "Eine große Koalition sollte nicht der Normalfall sein", sagte Seehofer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Demokratie brauche eine starke Regierung und eine starke Opposition. "Für Deutschland wäre es gut, wenn es eine kleine Koalition aus Union und FDP gäbe", betonte der bayerische Ministerpräsident. Dafür müsse die Union aber näher bei 40 als bei 30 Prozent liegen. "Daran arbeiten wir mit aller Kraft." Seehofer sagte auch: "Die Union ist in einem Steigflug. In NRW auch. Wenn wir in NRW gewinnen, gibt das einen wahnsinnigen Rückenwind für eine bürgerliche Koalition auf Bundesebene."

