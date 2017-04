Rheinische Post: Bosbach warnt Anti-AfD-Demonstranten vor Gewalt

Düsseldorf (ots) - Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach hat die Demonstranten im Umfeld des AfD-Parteitages in Köln zu gewaltlosem Protest aufgefordert. "Jeder sollte wissen, dass Chaos und Gewalt bei diesen Demos der AfD nicht schaden sondern nutzen", sagte Bosbach der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Demonstrations- und Meinungsfreiheit hätten in einer Demokratie überragende Bedeutung. "Aber sie können Gewalt nicht rechtfertigen", betonte Bosbach. Deshalb werde es notwendig sein, bei gewaltsamen Ausschreitungen "zügig und konsequent" einzugreifen.

