Rheinische Post: Linken-Fraktionsvize Ernst fordert von seiner Partei, den "Willen zur Macht" auszustrahlen

Düsseldorf (ots) - Linken-Fraktionsvize Klaus Ernst hat seine Partei aufgerufen, angesichts neuer Umfrageergebnisse über eine mögliche rot-rot-grüne Mehrheit Regierungsoptionen deutlicher in den Blick zu nehmen. "Die Linke muss sich jetzt ernsthaft mit der Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung beschäftigen und auch den Willen zur Macht ausstrahlen", sagte Ernst der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Für die drei Parteien böte sich die "Chance für eine Politik, in der Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Frieden im Mittelpunkt stehen", sagte Ernst.

