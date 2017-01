Rheinische Post: Mehr als 500 neue SPD-Mitglieder seit Schulz' Nominierung

Düsseldorf (ots) - Die SPD erfährt seit Dienstagmittag, als der Wechsel an der Parteispitze von Sigmar Gabriel zu Martin Schulz und dessen Nominierung als Kanzlerkandidat bekannt wurde, einen deutlichen Schub bei Neumitgliedern. "Seitdem bekannt wurde, dass Martin Schulz für die SPD ins Rennen um das Kanzleramt geht, sind über 500 Menschen in die SPD eingetreten", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Normalerweise beantragen pro Monat durchschnittlich rund 1000 Menschen ein SPD-Parteibuch. Bereits am Mittwoch zählte die Partei 200 neue Mitglieder. Barley begründete den Boom auch mit Schulz' Charaktereigenschaften. "Aus der Mitarbeiterversammlung in dieser Woche im Willy-Brandt-Haus kann ich berichten, dass Martin Schulz die Herzen zuflogen", sagte Barley der "Rheinischen Post". Er habe eine besondere Art, Menschen mitzunehmen und zu begeistern. "Das merken wir gerade nicht nur in Umfragen, sondern auch in Parteieintritten", sagte Barley.

