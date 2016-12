Rheinische Post: MSV Duisburg und Trainer Gruev streben Vertragsverlängerung an

Düsseldorf (ots) - Nach dem Ende der Hinrunde in der 3. Fußball-Liga wollen der MSV Duisburg und Trainer Ilia Gruev die Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit intensivieren. "Im Trainingslager in Portugal kann man sich darüber in Ruhe unterhalten", sagte Gruev der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Der 47-Jährige überwintert mit seinem Team als Spitzenreiter. Gruevs Vertrag läuft am Saisonende aus. "Wir haben schon damit angefangen", sagte der Bulgare zum Stand der Verhandlungen. "Ich fühle mich wohl hier, das ist eine sehr gute Voraussetzung, um über alles Weitere zu reden."

