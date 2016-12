Rheinische Post: Zurückgetretener SPD-Politiker Purwin: "Ich bekam bis zu 15 Hass-Nachrichten am Tag"

Düsseldorf (ots) - Der zurückgetretene Bocholter SPD-Vorsitzende Thomas Purwin hat bis zu 15 Hass-Nachrichten am Tag erhalten. Die meisten dieser E-Mails und Briefe stammten offenbar aus dem rechten Spektrum, berichtete der 35-Jährige im Gespräch mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe). Thema sei oft die Flüchtlingspolitik gewesen. Vergleichbare Nachrichten und Briefe hätten seit 2015 auch der Bocholter Bürgermeister und der Kämmerer erhalten. Auf einigen waren demnach Bilder von Galgen zu sehen. Konkreter Anlass für seinen Rücktritt sei eine E-Mail vom vergangenen Wochenende gewesen. Darin seien seine Lebensgefährtin und Tochter in "obszöner und ekelhafter" Weise angegriffen worden.

Das komplette Interview hier: http://www.rp-online.de/nrw/panorama/thomas-purwin-wegen-hassmails-zurueckgetreten-mit-kommunalpolitik-ist-erstmal-schluss-aid-1.6464456

