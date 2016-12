Rheinische Post: CDU-Politiker wirft Merkel "Provokation" der Delegierten vor

Düsseldorf (ots) - Die innerparteiliche Kritik an Kanzlerin Angela Merkel wächst nach ihrer Distanzierung vom CDU-Parteitagsbeschluss zum Doppelpass. "Was Angela Merkel da gemacht hat, wird viele Delegierte provozieren", sagte CDU-Innenexperte Armin Schuster der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Der nächste Parteitag werde "nicht einfach" werden. Er kenne "keinen Kreisvorsitzenden, der den Beschluss des eigenen Kreisparteitages anschließend als falsch bezeichnet", sagte der CDU-Politiker.

