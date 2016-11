Rheinische Post: Seeheimer Kreis legt sich auf Steinmeier fest: Für die SPD gibt es keinen anderen Bundespräsidenten-Kandidaten

Düsseldorf (ots) - In der Frage der Gauck-Nachfolge hat sich der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, gegen einen Kompromiss mit der Union ausgesprochen. "Die SPD sollte jetzt nicht länger offen für einen anderen Koalitionskandidaten sein, sondern in der Union weiter für Frank-Walter Steinmeier werben. Einen anderen Kandidaten gibt es für die SPD nicht", sagte Kahrs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Steinmeier sei unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit der beste Kandidat. Er hoffe, es gehe bei der Bundespräsidentenwahl um Qualität und nicht um Partei-, Koalitions- oder sonstigen Proporz.

