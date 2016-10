Rheinische Post: Monopolkommissions-Chef erwartet Ende der Buchpreisbindung nach EuGH-Urteil

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, hält nach dem EuGH-Urteil zur Medikamentenpreisbindung auch die Buchpreisbindung in Deutschland für nicht mehr haltbar. "Die Entscheidung des EuGH deutet darauf hin, dass auch die von der Monopolkommission kritisierte und kürzlich auf E-Books erweiterte gesetzliche Buchpreisbindung nicht mehr ohne Weiteres zu halten sein dürfte", sagte Wambach der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Die Buchpreisbindung beschränkt den freien Warenverkehr in ähnlicher Weise wie die Preisbindung für Arzneimittel", sagte der Mannheimer Wettbewerbsexperte.

