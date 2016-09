Rheinische Post: Thüringer CDU-Chef Mike Mohring lehnt einen gemeinsamen grünen Kandidaten für die Wahl zum Bundespräsidenten ab

Düsseldorf (ots) - Der Thüringer CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring fordert seine Partei auf, bei der Bundespräsidentenwahl auf keinen Fall einen grünen Kandidaten mitwählen. "Das wertet die Grünen im Bund nur unnötig auf. Sie sind unsere politischen Konkurrenten", sagte der CDU-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Zugleich warnte Mohring vor rot-rot-grünen Bündnissen: "Thüringen und Berlin sind die Blaupausen für Rot-Rot-Grün im Bund. Dem muss die CDU mit einem klaren bürgerlich-konservativen Profil entgegentreten." In der Bundestagswahl 2017 gehe es um eine von der CDU geführte bürgerliche Koalition der Mitte oder um Rot-Rot-Grün. Die CDU müsse sich darauf konzentrieren, eine Mehrheit für eine Linkskoalition zu verhindern. Mohring hält nichts davon, die AfD in die "Märtyrerrolle zu drängen". Die CDU müsse sich mit ihr auseinandersetzen, ohne deren Positionen auch nur ansatzweise zu übernehmen: "Abgrenzen, nicht ausgrenzen ist die richtige Taktik gegenüber der AfD."

