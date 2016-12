Weser-Kurier: Über Sanierungshilfen für Bremen

Bremen (ots) - Jedes Mal kam nach dem Jubel der Kater: Von Jahr zu Jahr ist Bremen immer tiefer in den Schuldenstrudel geraten. Auch beim neuen Bund-Länder-Finanzpaket hatten sich die Akteure um Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zu früh gefreut: Die 400 Millionen Euro an Sanierungshilfen fließen nun doch nicht ohne jegliche Auflagen. Und das ist gut so. Ein nachhaltiger Schuldenabbau ist das A und O für die Zukunft des Zwei-Städte-Staates. Es ist wie im richtigen Leben: Je länger jemand in der Schuldenfalle steckt, desto schwerer kommt er wieder heraus.

