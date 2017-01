DGAP-News: SYZYGY AG: equinet Bank bestätigt Kursziel von 13 Euro für SYZYGY

DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Research Update/Vorläufiges Ergebnis SYZYGY AG: equinet Bank bestätigt Kursziel von 13 Euro für SYZYGY 26.01.2017 / 11:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die equinet Bank veröffentlichte am 25. Januar 2017 ein Investment Research zuSYZYGY AG. Simon Heilmann hat das Kursziel der SYZYGY Aktie mit 13 Euro bestätigt. Heilmann hebt hervor, dass die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 mit einer Steigerung der Umsatzzahlen um 12 Prozent auf rund 64,3 Mio. ein sehr gutes Ergebnis sind, vor allem unter dem Hintergrund des Kursentwicklung des Britischen Pfundes. Simon Heilmann zeigt sich überzeugt, dass SYZYGY die positive Geschäftsentwicklung fortsetzten wird. Das Investment Research erhalten Sie hier:ir.syzygy.net Weitere Publikationen von Analysten finden Sie unterhttp://ir.syzygy.net, Analysten. Bad Homburg, 25. Januar 2017 Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de -------------------------------------------------------------------------------- 26.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Im Atzelnest 3 61352 Bad Homburg Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539243 26.01.2017