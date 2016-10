ARD Hörspieltage: Hitchcock, Harfouch und die kleine Hexe

Leipzig (ots) -

Größtes Festival für das Hörspiel in Deutschland / 9.-13.11.2016 in Karlsruhe / Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis der ARD / "Nacht der Gewinner" u. a. live auf hoerspieltage.ARD.de

Am 9. November beginnt die größte deutschsprachige Veranstaltung rund um das Hörspiel - die ARD Hörspieltage. Fünf Tage lang konkurrieren 12 Wettbewerbsbeiträge um den begehrten Deutschen Hörspielpreis der ARD. Zum ersten Mal auf diesem Festival vergibt die ARD einen Preis für die beste schauspielerische Leistung. Schauspielerin Corinna Harfouch ist die alleinige Jurorin, die den "Deutschen Hörspielpreis - Beste schauspielerische Leistung" auswählen und in der "Nacht der Gewinner" am 12. November (21 Uhr) überreichen wird. Daneben bieten die ARD Hörspieltage eine spannende Mischung aus Hörspielvorführungen, Live-Inszenierungen, Konzerten und Jurydiskussionen.

Live-Hörspiel, Cross-over-Konzert, Krimi-Nacht

Zu den Highlights zählt am 10. und 11. November (21 Uhr) das Live-Hörspiel "Hollywood on Air - Verdacht" nach dem Psychothriller von Alfred Hitchcock. Zu erleben ist eine Zeitreise in die "Golden Days of Radio" der 30er und 40er Jahre. In dem Remake werden alle Geräusche von Geräuschemacher Peter Sandmann erzeugt. "Game over" am 12. November (18.30 Uhr) ist ein ungewöhnliches Projekt des SWR Symphonieorchesters mit sechs Rap-Newcomern, einer Hip-Hop-Band und Videokünstler Safy Sniper. Klassik aus dem Amerika des 20. Jahrhunderts und Rap werden hier auf eigenwillige, kreative Weise zusammengeführt. Das interaktive, multioptionale Hörspiel "Operation Data Saugus Rex" (SRF) am 11. November (18 Uhr) wird am Telefon gehört und gespielt. Krimifans kommen am 11. November (21 Uhr) auf ihre Kosten, wenn die Krimi-Hörspielnacht zu "Hunkelers Geheimnis" einlädt. An vier Festivaltagen, vom 10. bis 13. November, können die Besucher unter der Anleitung von Profis wieder ihre eigenen Hörspiele produzieren - in der ARD Hörspiel-Box. Als Publikumsrenner gilt jedes Jahr die Live-Inszenierung des Musikhörspiels für Kinder am Sonntag: Am letzten Tag des Festivals erwartet die Besucher "Die kleine Hexe" nach Otfried Preußler.

Öffentliche Jurysitzungen

Auf großes Interesse stoßen ebenfalls die öffentlichen Jurysitzungen. Zur unabhängigen Jury gehören 2016 der Dramaturg und Theaterregisseur Hermann Beil (Jury-Vorsitz), der Dramatiker und Hörspielautor Oliver Bukowski, der Hochschullehrer und Leiter der Schauspielschule "Ernst Busch", Professor Wolfgang Engler, die Kuratorin, Kulturmanagerin und Künstlerische Leiterin der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, Professor Elisabeth Schweeger, und die junge Hörspielregisseurin Elena Zieser.

Sechs Hörspielpreise mit einem Preisgeld von 18.500 Euro

Höhepunkt des Hörspielfestes ist die Gala zur Preisverleihung am 12. November. Mit Spannung werden die mit insgesamt 18.500 Euro dotierten Auszeichnungen in den sechs Wettbewerben erwartet: "Deutscher Hörspielpreis der ARD", "Deutscher Hörspielpreis - Beste schauspielerische Leistung", "ARD Online Award", "ARD PiNball", "Deutscher Kinderhörspielpreis" und "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe". Musikalisch gestaltet wird der Abend von der populären Berliner Singer-Songwriterin Elen. "Die Nacht der Gewinner" wird live u. a. in Bayern 2 Nord (DAB), hr2-kultur, Nordwestradio (Radio Bremen), rbb kulturradio, Antenne Saar (SR), SWR2 und WDR Event übertragen (Live-Stream auf www.hoerspieltage.ARD.de).

Live-Videostreams auf hoerspieltage.ARD.de

Die ARD Hörspieltage sind auch wieder online. Neben der "Nacht der Gewinner" wird auch das Musikhörspiel "Die kleine Hexe" per Live-Videostream übertragen. Auf www.hoerspieltage.ARD.de gibt es die Möglichkeit, viele Stücke herunterzuladen oder nachzuhören und beim "ARD Online Award" per Klick den Gewinner des Publikumspreises zu bestimmen.

Veranstaltung von ARD und Deutschlandradio mit dem SRF und ORF

Das Festival findet in diesem Jahr insgesamt zum 13. Mal und zum 11. Mal in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe ZKM und in der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG) statt. Neben den Landesrundfunkanstalten der ARD und dem Deutschlandradio sind zum zweiten Mal das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und der Österreichische Rundfunk (ORF) als Partner dabei. Sie richten die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem ZKM und der HfG sowie mit Unterstützung der Stadt Karlsruhe aus. Die Koordination liegt beim federführenden Südwestrundfunk sowie seinem diesjährigen Partner SRF.

Gerold Hug, Hörfunkdirektor des SWR: "Wir erleben gerade eine Renaissance des Hörens. Dabei stellt sich das Internet als großer Freund des Radios heraus. Noch nie, zeigt uns die Medienforschung, wurden so viele Hörspiele im Netz geladen und gehört wie heute."

Roger de Weck, Generaldirektor der SRG SSR, Bern: "Die ARD Hörspieltage sind ein Treffpunkt der Kreativen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - und auch die Digitalisierung hilft dem Hörspiel, herkömmliche Grenzen zu sprengen."

