Hofheim-Wallau (ots) - IKEA Konzern meldet Jahresumsatz von 34,1 Mrd. Euro - Schwerpunkt weiter auf Stärkung der Kundenbegegnung

Für das Geschäftsjahr 2017* meldet der IKEA Konzern (INGKA Holding B.V und kontrollierte Einheiten) einen Gesamtumsatz von 34,1 Milliarden Euro (32,9**). Berichtigt um den Währungseffekt, ist der Einzelhandelsumsatz des IKEA Konzerns im Jahresverlauf um 3,8 Prozent gestiegen.

Der IKEA Konzern, der größte Einzelhändler im IKEA Franchise-System, besitzt und betreibt 357 IKEA Einrichtungshäuser in 29 Ländern. Im Laufe des Jahres hießen 149.000 Mitarbeiter 817 Millionen Besucher in den Einrichtungshäusern willkommen. Die Internetseite IKEA.com verzeichnete 2,1 Milliarden Aufrufe.

"Wir werden unsere stabile Finanzlage nutzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu erfüllen. Meinen ersten Monat als CEO habe ich mit Besuchen in Einrichtungshäusern mehrerer Länder verbracht, um mit Mitarbeitern und Kunden zu sprechen und von ihnen zu lernen. Jetzt bin ich umso überzeugter, dass wir auf dem richtigen Weg sind und für unsere Kunden schon bald uneingeschränkt zugänglich sein werden", sagt Jesper Brodin, President und CEO des IKEA Konzerns (INGKA Holding B.V.).

Im vergangenen Jahr hat sich der IKEA Konzern weiter auf die Verbesserung des Kundenangebots konzentriert und neue Einrichtungshausformate, kürzere Lieferzeiten und verbesserte Distributionslösungen eingeführt, stets mit dem Ziel, noch mehr Menschen mit einem erschwinglichen und nahtlosen IKEA Einkaufserlebnis zu erreichen. Ein Beispiel für die Umgestaltung ist der Kauf von TaskRabbit durch den IKEA Konzern. Es handelt sich dabei um eine On-Demand-Plattform, über die besonders flexible und leicht zugängliche Services für Kunden bereitgestellt werden.

"In einem schnell veränderlichen Einzelhandelsumfeld möchten wir das Leben unserer Kunden leichter und schöner machen. Wir möchten unser umfangreiches Wissen darüber, wie Menschen leben, weitergeben und auf inspirierende Weise aufzeigen, wie Heimeinrichtung das Leben zu Hause verbessern kann. Dieses Jahr lenken wir den Fokus auf das Wohnzimmer. Darum haben wir die Wohnzimmerabteilungen in all unseren Einrichtungshäusern verbessert. Wir präsentieren nun ein breiteres Produktsortiment und Smart Home Einrichtungslösungen", so Jesper Brodin weiter.

Der IKEA Konzern investiert weiter in Initiativen, die eine positive Auswirkung auf das Klima haben. Durch jüngste Investitionen in Frankreich, Kanada und Litauen stieg die Anzahl der IKEA Windturbinen auf 415. Damit besitzt der IKEA Konzern mehr Windturbinen als Einrichtungshäuser und nähert sich mit großen Schritten dem erklärten Ziel, bis 2020 genauso viel Energie zu produzieren, wie im Rahmen der betrieblichen Aktivitäten verbraucht wird.

Die "Yearly Summary" des IKEA Konzerns, die einen ausführlichen Bericht über die Leistung des vergangenen Jahres enthält sowie die Fakten zum Jahresabschluss für IKEA Deutschland erscheinen Ende November 2017.

Weitere Informationen: * 1. September 2016 - 31. August 2017 ** Gesamtumsatz Geschäftsjahr 2016. Die Pressemitteilung für das GJ 17 weist die Umsatzentwicklung des IKEA Einzelhandelsgeschäfts aus. Die Pressemitteilung für das GJ 16 beinhaltete das mittlerweile veräußerte Großhandelsgeschäft. Über den IKEA Konzern Der IKEA Konzern ist eine hundertprozentige Tochter der INGKA Holding B.V. und der von ihr kontrollierten Einheiten. Als einer von 11 IKEA Franchisenehmern ist der IKEA Konzern mit 357 Einrichtungshäusern in 29 Ländern der größte Einrichtungsanbieter der Welt. Unsere Vision ist, einen besseren Alltag für die vielen Menschen zu schaffen. Der IKEA Konzern bietet schöne, funktionale und erschwingliche Einrichtungsprodukte zu so niedrigen Preisen an, dass die vielen Menschen sich ein schönes und funktionales Zuhause leisten können. Die Einrichtungshäuser des IKEA Konzerns verzeichneten in GJ17 817 Millionen Besucher, die Internetseite www.IKEA.com wurde 2,1 Milliarden Mal aufgerufen.

