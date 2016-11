Zukunftsforum 2016 von Interactive Intelligence: Kunden präsentieren Projekte zur Digitalisierung

Frankfurt/Main (ots) - Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), weltweit führender Anbieter von Cloud Services für Customer Engagement, Communications und Collaboration, stellt auf dem "Zukunftsforum 2016" seine Kunden in den Mittelpunkt. Unter dem Motto "Sieger denken anders" zeigen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, wie sie die Digitalisierung angehen und was sie unternehmen, um den steigenden Anforderungen der Kunden an Dialog und Service gerecht zu werden.

T-Mobile Austria macht in seinem Vortrag deutlich, dass man mit Hilfe modernster Technologien wie z.B. künstlicher Intelligenz den Kundenservice noch kundenfreundlicher gestalten kann. Das Inkassounternehmen coeo Inkasso GmbH und der Bekleidungshersteller WEITBLICK berichten, wie sie mit ihren Kunden den Weg von der alten in die neue digitale Welt gehen. AO Deutschland, ein internationales Handelsunternehmen, stellt vor, wie es für jeden Kontakt auf der Kundenreise den jeweils passenden Service bereitstellt und sich dadurch vom Wettbewerb differenziert. Ergänzt werden die Kundenvorträge von der Podiumsdiskussion "Contact Center als Schrittmacher der digitalen Transformation?" sowie dem Vortrag von Interactive Intelligence "Kundendialog zukunftssicher gestalten". Eine sehr persönliche Perspektive bringt schließlich der bekannte Sprecher Alexander Hartmann ein, der in seiner Key Note unterhaltsam das Thema "Reality Hacking - Wie unsere Gedanken unsere Realität verändern" behandelt.

Insgesamt werden über 150 Entscheider aus den Bereichen Strategie, Contact Center, Kundenservice und IT beim Zukunftsforum 2016 erwartet, das am 30. November 2016 in Brühl bei Köln stattfindet. Die Fachkonferenz soll anhand der Beispiele der "Sieger" anderen Unternehmen Anregungen geben, wie sie den Kundendialog der Zukunft gestalten können. Die Moderatoren Manfred Stockmann, Präsident Call Center Verband Deutschland e.V., Georg Mack, Präsident callcenterforum.at und Dieter Fischer, Präsident CallNet.ch, führen durch die Konferenz.

"Unsere Kunden stehen bei diesem Event komplett im Mittelpunkt. Denn ihre Geschichten und Erfahrungen mit dem Kundendialog geben Impulse für die Besucher des Zukunftsforums, die digitale Transformation auch im eigenen Unternehmen voranzutreiben", sagt Richard Brown, Senior Vice President EMEA bei Interactive Intelligence. Maria Peschek, Leiterin Kommunikation & Marketing DACH bei Interactive Intelligence ergänzt: "Ich freue mich, dass wir auf dem Zukunftsforum 2016 demonstrieren können, dass in vielen Branchen in der DACH-Region die Digitalisierung bereits angekommen ist und die Differenzierung vom Wettbewerb mehr und mehr über eine ausgezeichnete digitale Serviceerfahrung stattfindet. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere weltweit führende Contact Center Technologie Unternehmen hilft, sich als Vorreiter in diesem Bereich zu positionieren und daraus messbare Vorteile zu erzielen."

Mehr Informationen zur Veranstaltung am 30.11.2016 im Phantasialand in Brühl gibt es unter http://c3.inin.com/Zukunftsforum2016

