DGAP-Adhoc: ALNO Aktiengesellschaft: Tahoe Investors GmbH erlangt Mehrheit im Aufsichtsrat

DGAP-Ad-hoc: ALNO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges ALNO Aktiengesellschaft: Tahoe Investors GmbH erlangt Mehrheit im Aufsichtsrat 09.02.2017 / 14:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Das Aufsichtsratsmitglied Henning Giesecke hat in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats sein Amt niedergelegt. Auf Vorschlag der Tahoe Investors GmbH ("Tahoe"), die 43,13 Prozent der Stimmrechte kontrolliert, soll Herr Alexander Gerstung als weiterer Vertreter von Tahoe im Aufsichtsrat der ALNO AG gerichtlich bestellt werden. Nach der Bestellung von Herrn Gerstung als Aufsichtsratsmitglied wird Tahoe daher mit insgesamt fünf Mitgliedern mehrheitlich im neunköpfigen ALNO Aufsichtsrat vertreten sein. Bis zur gerichtlichen Bestellung von Herrn Gerstung wird Tahoe mit vier von acht Sitzen im Aufsichtsrat vertreten sein. Aufgrund der Doppelstimme des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Christian Becker bei Stimmgleichheit verfügen die Vertreter der Tahoe Investors GmbH über die Mehrheit bei Abstimmungen im Aufsichtsrat. -------------------------------------------------------------------------------- 09.02.2017 CET/CEST Sprache: Deutsch Unternehmen: ALNO Aktiengesellschaft Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland Telefon: +49 7552 21 0 E-Mail: info@alno.de Internet: www.alno.de ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4 WKN: 778840, A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange