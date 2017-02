Rallye Schweden: Tidemand feiert umjubelten Heimsieg im SKODA FABIA R5

2 weitere Medieninhalte

Torsby/Schweden (ots) -

- SKODA Werksfahrer Pontus Tidemand und Copilot Jonas Andersson erfüllen sich mit dem souveränen Triumph einen Traum - Saisonübergreifend der zwölfte Sieg für den SKODA FABIA R5 in den letzten 13 Läufen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) - Michal Hrabánek: "Ganz starke Leistung von Pontus und Jonas vor heimischem Publikum"

SKODA Werkspilot Pontus Tidemand (S) hat bei der Rallye Schweden einen umjubelten Heimsieg in der WRC 2 eingefahren und damit Tausende Landsleute begeistert. Nach dem hauchdünn verpassten Sieg im Vorjahr dominierte der 26-Jährige diesmal mit Copilot Jonas Andersson (S) souverän bei der einzigen reinen Schnee- und Eis-Rallye im WM-Kalender. Saisonübergreifend machte Tidemand den zwölften Sieg für den SKODA FABIA R5 in den letzten 13 Läufen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) perfekt.

"Ich bin stolz auf das ganze Team von SKODA Motorsport! Nach unserem Doppelsieg zum Auftakt bei der legendären Rallye Monte Carlo haben wir auch bei der Rallye Schweden bei schwierigen Bedingungen eine perfekte Vorstellung abgeliefert", kommentierte Michal Hrabánek. Der Direktor von SKODA Motorsport lobte ganz speziell sein Fahrerduo: "Die diesjährige Rallye Schweden war eine der schnellsten Rallyes auf Schnee und Eis in der WM-Geschichte. Aber Pontus und Jonas waren allen Herausforderungen gewachsen und haben eine ganz starke Leistung vor heimischem Publikum abgeliefert."

Nach vorsichtigem Start übernahm das schwedische Duo in der vierten Wertungsprüfung erstmals die Führung und baute sie dann schrittweise aus. Ob in der Nachtprüfung im Umfeld des Serviceparks in Torsby oder bei der berühmten Vargåsen-Prüfung mit der Sprungkuppe ,Colin's Crest' - Tidemand war unter dem Jubel Tausender Anhänger der Meister seiner Klasse auf den gut 300 Wertungskilometern. Auch in Sachen Cleverness: Auf den letzten drei Prüfungen am Sonntag fuhr er nur noch im Sicherheitsmodus und brachte den Erfolg ins Ziel.

Pontus Tidemand entschied im SKODA FABIA R5 zehn der 17 gezeiteten Wertungsprüfungen für sich und gewann die Rallye Schweden mit 51,8 Sekunden Vorsprung auf den Finnen Teemu Suninen. Platz drei ging nach starker Vorstellung an Ole Christian Veiby (N) im SKODA FABIA R5 eines Privatteams. "Phantastisch: Das ist der bisherige Höhepunkt meiner Karriere. Mit meinem ersten Heimsieg bei der Rallye Schweden in der WRC 2 geht ein Traum in Erfüllung. Im vergangenen Jahr haben wir den Sieg mit einem hauchdünnen Rückstand von 14,7 Sekunden verpasst, deshalb schmeckt dieser Erfolg jetzt umso süßer", erklärte Tidemand.

Für Schwedens Motorsportler des Jahres war es nach Spanien (2015) und Portugal (2016) der insgesamt dritte Triumph im SKODA FABIA R5 in der WRC 2. Und es soll auf keinen Fall der letzte in diesem Jahr gewesen sein. "Unser Ziel ist der Titelgewinn in der WRC 2. Dafür ist uns jetzt der perfekte Auftakt geglückt", sagte Tidemand. In der Gesamtwertung der WRC 2 führt Tidemand jetzt mit 25 Punkten gemeinsam mit dem Norweger Andreas Mikkelsen, der beim WM-Auftakt in Monte Carlo vor seinem Teamkollegen Jan Kopecky (CZ) für das Werksteam von SKODA Motorsport triumphiert hatte.

Der SKODA FABIA R5 bestätigt damit auch zu Beginn des Rallye-Jahres 2017 seinen Ruf als bestes Fahrzeug in der WRC 2. Saisonübergreifend wurden zwölf der letzten 13 Rennen im Hightech-Allradler aus Tschechien gewonnen. Die nächste Aufgabe wartet bei der Rallye Mexiko vom 9. bis 12. März: Dann müssen sich Pontus Tidemand/Jonas Andersson in der Hitze und auf Schotter statt in der Kälte und auf Eis beweisen.

Endstand Rallye Schweden (WRC 2):

1. Tidemand/Andersson (S/S) SKODA FABIA R5 2:45:14,7 Std. 2. Suninen/Markkula (FIN/FIN) Ford Fiesta R5 + 0:51,8 Min. 3. Veiby/Skjaermoen (N/N) SKODA FABIA R5 + 1:07,4 Min. 4. Camilli/Veillas (F/F) Ford Fiesta R5 + 3:12,4 Min. 5. Greensmith/Parry (GB/GB) Ford Fiesta R5 + 5:10,8 Min.

Die Zahl zur Rally Schweden: 13

Der SKODA FABIA R5 war auch bei der Rallye Schweden auf Schnee und Eis das überragende Rallye-Fahrzeug seiner Klasse. 13 der 17 gezeiteten Wertungsprüfungen wurden im Turbo-Boliden aus Tschechien gewonnen. Werkspilot Pontus Tidemand markierte zehn Topzeiten, Nachwuchstalent Ole Christian Veiby trug sich dreimal in die Gewinnerliste ein.

FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2017 (WRC 2)

Veranstaltung Datum

Rallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017 Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017 Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017 Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017 Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017 Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017 Rallye Italien 08.06.-11.06.2017 Rallye Polen 29.06.-02.07.2017 Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017 Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017 Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017 Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017 Rallye Australien 16.11.-19.11.2017

