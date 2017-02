Der Tagesspiegel: Krankenkassenchef will mehr Geld für Versicherte in Großstädten

Berlin (ots) - Der Vorstandschef der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH), Ingo Kailuweit, verlangt Änderungen beim Risikoausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung. "Es kann für Ortskrankenkassen, die nur Versicherte in Sachsen und Thüringen versorgen, nicht das gleiche Geld geben wie für Kassen mit Schwerpunkt in Hamburg oder Berlin, wo alles viel teurer ist", sagte Kailuweit dem Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe).

