Der Tagesspiegel: CDU uneins über geplantes Verbot von Arzneiversandhandel

Berlin (ots) - Nicht nur in der SPD, sondern auch in der Unionsfraktion gibt es Widerstand gegen den Plan von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), den Versandhandel mit rezeptpflichtiger Arznei zu verbieten. Er habe "noch eine Reihe von Fragezeichen zum vorliegenden Gesetzentwurf", sagte Fraktionsvize Michael Fuchs (CDU) dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wir brauchen eine dauerhaft hochwertige Arzneimittel-Versorgung in der Fläche. Wir brauchen aber auch eine europarechtlich wasserfeste Lösung. Und wir können Veränderungen im Zuge der Digitalisierung nicht ausblenden." Dies unter einen Hut zu bringen, sei "alles andere als trivial", betonte der Wirtschaftsexperte und kündigte "eingehenden Beratungen" an.

