Der Tagesspiegel: Verbraucherschützer warnen Sparer vor US-Anleihen

Berlin (ots) - Verbraucherschützer warnen deutsche Sparer davor, ihr Geld wegen der höheren Zinsen jetzt in den USA anzulegen. "Die Währungsrisiken stehen in keinem Verhältnis zum möglichen Zinsgewinn", sagte Roland Aulitzky von der Stiftung Warentest dem Tagesspiegel (Freitagausgabe). US-Staatsanleihen bringen zwar höhere Zinsen, sind aber in US-Dollar notiert, und der liegt gegenüber dem Euro derzeit auf einem 14-Jahres-Hoch.

