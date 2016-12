Der Tagesspiegel: Botschafter Saudi-Arabiens: Wir haben keine Verbindungen zum deutschen Salafismus

Berlin (ots) - Der Botschaft Saudi-Arabiens in Berlin hat Berichte dementiert, wonach das Königreich die deutsche Salafisten-Szene unterstützt. "Saudi-Arabien baut keine Moscheen in Deutschland, exportiert keine Imame und hat keine Verbindungen zum deutschen Salafismus", sagte Botschafter Awwad Alawwad dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Mittwochausgabe). Religiöse Organisationen aus mehreren Golfstaaten stehen nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR im Verdacht, mit Billigung ihrer Regierungen deutsche Salafisten zu unterstützen. Ziel zunehmender Missionierungs-Aktivitäten sei die Verbreitung einer fundamentalistischen Variante des Islam, berichtet die "SZ" unter Berufung auf den Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz.

