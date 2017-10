Titel: Galileo; Folge: Augmented Reality; Copyright: ProSieben; Fotograf: eycandylab; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 1015359.psd; Ein Zug, der mitten durchs Wohnzimmer fährt! "Galileo" zeigt im November das Fernsehen der Zukunft Eine Weltkugel, die neben dem Fernseher schwebt? Ein Zug, der mitten durchs Wohnzimmer ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

Eine Weltkugel, die neben dem Fernseher schwebt? Ein Zug, der mitten durchs Wohnzimmer fährt? "Galileo" macht's möglich. Das ProSieben Wissensmagazin startet in einer Aktions-Woche (6. bis 10 November 2017, immer um 19:05 Uhr) das Fernsehen der Zukunft - mit Augmented Reality 2.0. Mit einer neuen Technik, der sogenannten Telemark-Technologie des Start-Ups "eyecandylab", bricht "Galileo" in eine neue Dimension des Fernsehens auf. Wie das genau aussieht, erklärt "Galileo"-Moderator Aiman Abdallah: "Wenn wir zum Beispiel einen Beitrag über den Maharadscha-Express zeigen, fährt der Zug mit Hilfe der 'Galileo'-Augmented-Reality-App aus dem Bildschirm mitten durchs Wohnzimmer. Auf einer Landkarte, die neben dem Fernseher schwebt, können unsere Zuschauer die Route des Zuges durch Indien verfolgen. Eine Panoramafunktion liefert 360°-Bilder. Und zwar so, dass sie nicht nur den Zug vor sich, sondern auch den Bahnhof hinter sich sehen, wenn sie sich mit dem Handy umdrehen." Wie kann man das Fernsehen der Zukunft erleben? Dazu braucht der Zuschauer ein Smartphone und die "Galileo"-Augmented-Reality-App" (verfügbar ab Oktober 2017 im App-Store). Und so geht's: "Galileo"-AR-App runterladen, Handy auf den Fernseher halten und mehr sehen als andere. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: ",Galileo' war schon immer der Vorreiter für neue Technologien im Fernsehen. Dafür wurde das Magazin im Januar 2017 mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Mit Augmented Reality erobert das Magazin wieder eine neue Dimension des Fernsehens. Mit der neuen Technologie werden ,Galileo'-Beiträge noch intensiver. Das macht Spaß, auch wenn man - so wie ich - kein Technik-Nerd ist. Oder gerade deshalb." "Das Fernsehen der Zukunft - Mehr sehen mit der 'Galileo'-Augmented-Reality-Woche" - ab Montag, 6. November 2017, um 19:05 Uhr bei "Galileo" auf ProSieben. Pressekontakt: ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell