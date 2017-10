Heißbegehrtes Duell: Nächste Live-Ausgabe "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" in Rekordzeit ausverkauft

Unterföhring (ots) - Auf diesen weltmeisterlichen Wettstreit sind nicht nur die ewigen Kontrahenten Joko & Klaas heiß: Die Tickets für die zweite Live-Ausgabe von "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" am Samstag, 18. November 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben, waren in Rekordzeit ausverkauft. Der Ticket-Shop hielt dem Ansturm der Zuschauer am Montagmittag gerade mal 13 Minuten stand, danach waren die Server überlastet und alle Karten für die Show vergriffen. Der Hashtag #DudW landete am Nachmittag in den Twitter Deutschland-Trends.

Die wahnwitzige Reiseroute führt Joko & Klaas dieses Mal unter anderem nach Brasilien, Norwegen, Kroatien und Schottland. Welche Aufgaben die beiden Rivalen auf ihrer ungewissen Reise bestreiten müssen, legt wie immer der jeweilige Gegner fest. Wer entscheidet den unerbittlichen Zweikampf für sich? Wird Klaas seinen Weltmeistertitel gegen Joko verteidigen können?

"Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" - Samstag, 18. November 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

