Beförderung! "Galileo" macht seine Zuschauer eine Woche lang zu Entscheidungsträgern

Unterföhring (ots) - Konzernchef, Polizist, BKA-Ermittler - "Galileo" befördert seine Zuschauer. Sie halten eine Woche lang ab Montag, 20. Februar 2017, immer um 19:05 Uhr, auf ProSieben in täglich einem Beitrag das Zepter in der Hand. Schaffen sie es, auch in brisanten Situationen kühlen Kopf zu bewahren und live per App die richtige Entscheidung zu treffen? Mit einem Zivilcourage-Experiment startet "Galileo" in seine erste interaktive Themenwoche. Die Zuschauer werden Zeuge, wie eine junge Frau von mehreren Männern nachts in einer Unterführung bedroht wird: Schaffen sie es mit ihrer Entscheidung, die gefährliche Situation zu klären oder werden sie durch ihr Handeln selbst zum Opfer? Das ProSieben-Magazin lässt seine Zuschauer außerdem in die Rolle eines Konzernchefs, eines Polizisten und eines BKA-Ermittlers schlüpfen. Wie ist es um ihre Führungsqualitäten und Ermittlungsgeschick bestellt? Per "Galileo"-App gibt jeder Zuschauer live sein Votum ab. So bestimmt das Publikum per Mehrheitsentscheid, in welche Richtung sich die Szenarien entwickeln. Jeder Film hat vier mögliche Enden, die nach der Sendung auf galileo.tv individuell spielbar sind.

Die Mitmach-Dokumentationen von "Galileo" setzen neue Maßstäbe im Wissens-TV. Für "You are President" ist "Galileo" in der Kategorie TV für den "Preis für crossmediale Programminnovationen" 2017 nominiert - ausgeschrieben von der Bremischen Landesmedienanstalt und Radio Bremen. Außerdem gehört das ProSieben-Magazin in der Kategorie "Bestes Infotainment" zu den Anwärtern auf den deutschen Fernsehpreis 2017.

"Your Choice - Die interaktive Galileo-Woche" - ab Montag, 20. Februar 2017, um 19:05 Uhr auf ProSieben

