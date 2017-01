Zum Inauguration Day 2017: ProSieben zeigt "Die Simpsons" Folge 243 mit Donald Trump als Ex-Präsident Unterföhring, 17. Januar 2017. Zum Inauguration Day zeigt ProSieben am Freitag die ikonische "Simpsons"-Folge "Bart to the Future": Darin träumte der 10-jährige Spross von Springfields Kultfamilie bereits im Jahr 2000, dass Donald Trump ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 17. Januar 2017. Zum Inauguration Day zeigt ProSieben am Freitag die ikonische "Simpsons"-Folge "Bart to the Future": Darin träumte der zehnjährige Spross von Springfields Kultfamilie bereits im Jahr 2000, dass Donald Trump einmal US-Präsident werden würde - und einen riesigen Schuldenberg hinterlässt. Barts Schwester Lisa muss als Trumps Nachfolgerin versuchen, die Staats-Pleite abzuwenden.

ProSieben zeigt die "Simpsons"-Folge "Bart to the Future" am Freitag, 20. Januar 2017, um 18:40 Uhr.

