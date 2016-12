Happy Birthday, "The Big Bang Theory"! ProSieben feiert die Jubiläums-Staffel der Hit-Serie ab 2. Januar Vergessen Sie Silvester. Den besten Grund zum Feiern gibt es am 2. Januar 2017: "The Big Bang Theory" startet auf ProSieben in seine zehnte Staffel! Die Idee zum Serien-Hit basiert auf Serien-Schöpfer Bill Pradys eigener Erfahrung: "Ich ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 29. Dezember 2016. Vergessen Sie Silvester. Den besten Grund zum Feiern gibt es am 2. Januar 2017: "The Big Bang Theory" startet auf ProSieben in seine zehnte Staffel! Die Idee zum Serien-Hit basiert auf Serien-Schöpfer Bill Pradys eigener Erfahrung: "Ich war Computer-Programmierer und arbeitete mit brillanten Typen, die allerdings Probleme in der realen Welt hatten." Zusammen mit Chuck Lorre entwickelte er daraus eine Serie über zwei Wissenschaftler. "Wir hatten noch ein zweites Projekt, das sich um eine verzweifelte Schauspielerin dreht. Eines Tages fragten wir uns plötzlich, was passieren würde, wenn diese Frau auf die Männer der anderen Serie treffen würde. Wir kombinierten die Ideen und heraus kam 'The Big Bang Theory'."

Zehn Dinge, die Sie über die zehnte Staffel "The Big Bang Theory" wissen müssen:

1. Penny (Kaley Cuoco) und Leonard (Johnny Galecki) heiraten noch einmal. Dies ist die zweite Staffel in Folge, die mit ihrer Hochzeit beginnt. 2. Zum ersten Mal lernen wir Pennys Bruder und Mutter kennen. Ihre Mutter wird von "Al Bundy"-Kultstar Katey Sagal gespielt, die bereits in der Serie "Meine wilden Töchter" Kaley Cuocos Mutter mimte. 3. Es besteht die winzige Chance, dass Leonard und Sheldon (Jim Parsons) Brüder werden ... 4. Raj verliebt sich neu. Doch der Beruf seiner neuen Flamme ist dem Astro-Physiker peinlich. 5. Howard und Bernadette (Melissa Rauch) bekommen ein Baby, doch sie könnten nicht die einzigen mit Nachwuchs bleiben ... 6. Warum klopft Sheldon immer dreimal an? Sein größtes Geheimnis wird gelüftet. 7. Zu sexy: Eine Sadomaso-Szene von Penny und Leonard in Episode 7 wurde im britischen Fernsehen herausgeschnitten. 8. Sheldon und Amy (Mayim Bialik) beginnen ein spannendes Beziehungsexperiment: Sie ziehen für einige Wochen zusammen! 9. "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd erhält in der Staffel eine Gastrolle. 10. Passend zum Jubiläum arbeiten die Serienschöpfer Chuck Lorre und Bill Prady angeblich an einem Spin-Off der Kultserie, in dem sich alles um Sheldons Jugend dreht.

"The Big Bang Theory" - die 10. Staffel ab 2. Januar 2017, montags um 20:15 Uhr auf ProSieben

