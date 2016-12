Morgen, Kinder, wird's was geben: US-Star Jennifer Lawrence im "CIRCUS HALLIGALLI"

Unterföhring (ots) - Im Dezember öffnen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zwei extra große Türchen im ProSieben-Adventskalender. Getreu der jahrhundertealten "CIRCUS HALLIGALLI"-Tradition wird sich im "Weihnachts-Spezial" am Montag, den 12. Dezember, um 22:10 Uhr in "Oh(r) du Fröhliche" auf dem Weihnachtsmarkt ferngesteuert. Als Gäste werden Olli Dittrich und die US-Stars Jennifer Lawrence und Chris Pratt empfangen.

Am Montag, den 19. Dezember, um 22:15 Uhr blättern Joko & Klaas dann im Bilderbuch des Wahnsinns. Im zweistündigen Best of blicken sie auf erlesene "CIRCUS HALLIGALLI"-Momente zurück.

"CIRCUS HALLIGALLI Weihnachts-Spezial" - Montag, 12. Dezember, um 22:10 Uhr "CIRCUS HALLIGALLI Best of" - Montag, 19. Dezember, um 22:15 Uhr Hashtag zur Show: #HalliGalli Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susanne Karl Tel. +49 [89] 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell