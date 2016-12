"On Fire"! Yvonne Catterfeld gewinnt Weltstar Alicia Keys für ihr Team bei "The Voice of Germany"

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots) - Diese Nachhilfestunde wünscht sich jeder Musiker: Alicia Keys sitzt vor #TVOG-Talent Mathea am Klavier und erklärt: "It´s not an easy song to sing. It´s a very, very iconic song. You are never going to sing it like Prince, you shouldn´t even try." Der Weltstar weiter: "Prince singt es, aber irgendwie spricht er es auch." Alicia Keys legt den Kopf zur Seite, sprichtsingt: "I never meant to cause you any sorrow." Mathea: "Ich liebe sie. Alicia Keys ist einfach mein Idol." Der Weltstar hilft Team Yvonne in der Musikmetropole London beim Coaching vor den Sing Offs von "The Voice of Germany" am 8. Dezember auf ProSieben. Samu Haber holt einen internationalen Gastcoach aus Kanada: Top-Newcomer und "Stitches"-Sänger Shawn Mendes coacht seine Talente vor der letzten Show vor dem Halbfinale. Shawn Mendes: "Just relax and remember that I have been in your position at the very beginning. It all starts somewhere. Just have fun and do your thing."

Über die internationalen Gastcoaches am Donnerstag auf ProSieben: Alicia Keys gehört zu den erfolgreichsten R´n´B-Künstlerinnen der letzten zwanzig Jahre. Mit Songs wie "Fallin´" (2001), "If I Ain´t Got You" (2004), "No One" (2007) und "Empire State of Mind" (2010) wurde sie weltberühmt. Alicia Keys zählt mit mehr als 65 Millionen Platten zu den Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern weltweit. Ihr sechstes Studioalbum "Here" erschien am 4. November. Die Ausnahmekünstlerin und Songwriterin wurde mit 15 Grammys ausgezeichnet und bekam 131 Platin- und 70 Goldene Schallplatten. Shawn Mendes ist mit seinen 18 Jahren die aktuelle Pop-Sensation. Letztes Jahr erschien sein Debütalbum mit der Single "Stitches", die in Deutschland Platin erhielt und ihm den internationalen Durchbruch bescherte. Der Kanadier mit portugiesischen Wurzeln verkaufte weltweit bereits über zehn Millionen Songs und über vier Millionen Alben. 2016 wurde Shawn Mendes mit dem MTV European Music Award als "Best Male Act" und mit dem People´s Choice Award in der Kategorie "Favorite Breakout Artist" ausgezeichnet. "The Voice of Germany" - die letzte Entscheidung vor den Liveshows am Donnerstag, den 8. Dezember, um 20:15 Uhr. Am Sonntag, den 11. Dezember, startet die Musikshow ins Halbfinale live in SAT.1. Infos zu "The Voice of Germany" auch auf der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceofGermany.de Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es unter www.tickethall.de

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell