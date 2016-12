Dreifacher Marktführer: ProSieben gewinnt mit "The Voice of Germany" und "'nissa" den Donnerstag

Unterföhring (ots) - Dreifacher Marktführer! "The Voice of Germany" legt im Vergleich zur Vorwoche deutlich zu und gewinnt mit fantastischen 21,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die Prime Time (Vorwoche: 19,5 Prozent). Im Anschluss überzeugt die neue Comedy-Show "'nissa - Geschichten aus dem Leben" mit guten 14,6 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) - und ist Marktführer auf ihrem Sendeplatz in der Late. Die beiden Shows und die gute Daytime machen ProSieben mit sehr starken 13,9 Prozent Marktanteil zum souveränen Marktführer am Donnerstag.

Am Sonntag, den 4. Dezember, starten die Sing Offs von "The Voice of Germany" in SAT.1. Die internationalen Gastcoaches Robbie Williams, Alicia Keys, Shawn Mendes und Emeli Sandé coachen die Talente für ihre Einzelauftritte.

Diese Talente singen sich in die nächste Runde: Team Yvonne: Nico Laska gewinnt das Battle gegen Viktoriya Andonova. Pauline Steinbrecher gewinnt gegen Angelina Schmigelski. Team Fanta: Yasmin Sidibe gewinnt das Battle gegen Selina Grinberg. Florentina Krasniqi gewinnt gegen Marijana Maksimovic. Team Andreas: Jonas Hug gewinnt das Battle gegen Theresa Gratzl. Steven Sylvester Ludkowski gewinnt gegen Daniel Ferrer. Team Samu: Robin Resch gewinnt das Battle gegen Dehua Hu. Anna-Lena Schäfer gewinnt gegen Maja Endres. Dorothea Proschko gewinnt gegen Vanessa Iraci (Steal Deal: Vanessa ist neu in Team Yvonne).

Den letzten Auftritt der Talente vor den Liveshows, den Sing Offs von "The Voice of Germany" sehen Sie am Sonntag, 4. Dezember in SAT.1 und am Donnerstag, 8. Dezember auf ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr.

