Drehstart ,Germany's next Topmodel` 2017

Unterföhring (ots) - Drehstart: Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo suchen ,Germany's next Topmodel` 2017

Die zwoelfte Staffel ,Germany's next Topmodel - by Heidi Klum` startet auf dem Flughafen in Kassel. Hier sucht Heidi Klum die Models aus, die mit ihr in einen GNTM-Flieger einsteigen und zu großen Abenteuern fliegen.

Foto: © ProSieben/Richard Huebner Motiv: Michael Michalsky, Heidi Klum, Thomas Hayo

