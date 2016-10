"The Voice of Germany" legt weiter zu // ProSieben gewinnt klar den Donnerstag

Unterföhring (ots) - "The Voice of Germany" legt in der zweiten Woche zu: Die Musikshow triumphiert am Donnerstagabend auf ProSieben mit 23,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und sichert sich damit den Tagessieg. Mit sehr starken 17,4 Prozent Marktanteil bestätigt "red." im Anschluss den Bestwert aus der Vorwoche. ProSieben ist mit 13,9 Prozent erneut klarer Marktführer am Donnerstag. Die nächste Ausgabe der Blind Auditions läuft am Sonntag, 30. Oktober 2016, um 20:15 Uhr, in SAT.1.

Diese Talente singen sich in die Coach-Teams:

Victoria Mishchenko (31, Berlin) und Friedemann Petter (27, Leipzig) bereichern Team Yvonne. Andreas Bourani freut sich über die Neuzugänge Anna-Maria Nemetz (23, Hamburg) und Lucie Fischer (19, Wiesbaden). Samu Haber kann Robin Resch (22, Rottenmann/AT) und Dehua Hu (28, Bönningstedt) für sein Team gewinnen. Michi Beck und Smudo sichern sich mit Shpresim Ahmeti (18, Pfronten) und Lukas Räuftlin (23, Ziefen/CH) zwei Talente und führen damit weiter die Teamwertung an: Fantas (7), Yvonne (6), Samu (5), Andreas (4).

Die nächste Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 30. Oktober, um 20:15 Uhr, in SAT.1.

