Digitalisierung und Wachstum mit estatePro: Engel & Völkers Commercial setzt auf Software made by Immowelt

Nürnberg (ots) - Immowelt gewinnt Großauftrag: Engel & Völkers Commercial setzt auf Software made by Immowelt / Auf der Expo Real in München besiegelten Dirk Beller, Bereichsleiter D-A-CH von Engel & Völkers Commercial, und Immowelt-CEO Carsten Schlabritz heute die weitere Zusammenarbeit / Büros in Berlin, Hamburg und München arbeiten bereits erfolgreich mit estatePro - der Großteil aller deutschen Engel & Völkers Commercial Standorte wird bis Ende 2018 folgen / estatePro ist die High-End-Software der Immowelt

Im Rahmen seiner Wachstums- und Digitalisierungsstrategie hat sich Engel & Völkers Commercial in Deutschland für die Immobiliensoftware estatePro der Immowelt AG entschieden. Am Großteil aller deutschen Standorte wird das international tätige Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Gewerbeimmobilien in Zukunft estatePro einsetzen. Die prozessbeschleunigende Verwaltungs- und Vermittlungssoftware bietet alle Funktionen zur Koordination von Großprojekten und komplexen Konzernstrukturen. Um Immobiliengeschäfte auch von unterwegs optimal zu managen, ist estateMobile die perfekte Ergänzung. Mit der mobilen Schnittstelle haben Mitarbeiter überall und jederzeit Zugriff auf die estatePro-Datenbank.

Dirk Beller, Bereichsleiter D-A-CH von Engel & Völkers Commercial, und Immowelt-CEO Carsten Schlabritz besiegelten heute auf der Expo Real in München die weitere Zusammenarbeit. "Wir haben mit Immowelt den idealen Partner gefunden", erklärt Dirk Beller. "Die leistungsstarke und flexible Software ist auf die unterschiedlichen Anforderungen unserer Standorte perfekt zugeschnitten. Immowelt bringt darüber hinaus das Know-how und die nötige Manpower mit, um solche großen Vorhaben erfolgreich umzusetzen."

Erfolgreiche Einführung in Berlin, Hamburg und München

Die Standorte Berlin, Hamburg und München arbeiten bereits erfolgreich mit estatePro. Die Büros im Rheinland, in Hannover und Frankfurt am Main folgen in Kürze. Bis Ende 2018 soll der Großteil aller deutschen Engel & Völkers Commercial Büros mit über 450 Mitarbeitern die prozessbeschleunigende Software der Immowelt nutzen.

Vorausgegangen war ein umfangreicher Auswahl- und Testprozess. Alle namhaften Softwareanbieter wurden zum Pitch eingeladen. "Die Entscheidung für Immowelt fiel aus zwei Gründen: Erstens können wir mit Immowelt das Thema Digitalisierung sehr professionell umsetzen", erklärt Beller. "Zweitens bietet estatePro unseren Mitarbeitern mit estateMobile die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die sie bei der mobilen Nutzung benötigen."

Software für Immobilienprofis

Das Software-Angebot der Immowelt punktet bei immer mehr Immobilienprofis in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Verwaltungs- und Vermittlungssoftware überzeugt durch hohe Produktqualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein hervorragender Kundenservice unterstützt die Immobilienprofis im Arbeitsalltag. "estatePro enthält alle Funktionen und Services, die Branchengrößen wie Engel & Völkers Commercial für die professionelle Objektvermittlung benötigen", erklärt Carsten Schlabritz.

Über die Immowelt AG:

Die Nürnberger Immowelt AG ist ein führender IT-Komplettanbieter für die Immobilienbranche. Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale, die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Zweiter Geschäftsbereich des Unternehmens ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für die Immobilienwirtschaft. Die Immowelt AG ist Teil der Immowelt Group, zu der auch die Immonet GmbH und deren Immobilienportal immonet.de sowie das Portal Umzugsauktion.de und die CRM-Software ImmoSolve gehören.

Über Engel & Völkers:

Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An insgesamt mehr als 700 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 8.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in 32 Ländern auf vier Kontinenten präsent. Die Grundlage des Erfolgs basiert auf intensiver Aus- und Fortbildung in einer eigenen Immobilien-Akademie sowie auf einer hohen Qualitätssicherung der systematisch aufgebauten Dienstleistung.

