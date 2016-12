Weihnachtsgeschenke unterwegs gestalten und bestellen - mit der neuen Pixum Fotokalender App

Pixum Fotokalender App für alle iOS-Geräte. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/24663 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pixum" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Smartphones und Tablets ermöglichen es uns längst, zahlreiche alltägliche Aufgaben unterwegs zu erledigen. Gerade in der Vorweihnachtszeit dürfte bei vielen auch die Suche nach dem passenden Geschenk dazugehören. Mit der neuen Pixum Fotokalender App ist es nun möglich, unterwegs und innerhalb weniger Minuten einen individuellen Fotokalender mit den schönsten Fotos selbst zu erstellen - das perfekte Geschenk für alle, die einem am Herzen liegen.

Die neue App von Pixum ist kostenlos für mobile Endgeräte mit dem Betriebssystem iOS verfügbar. Direkt nach dem Download kann die Gestaltung des individuellen Fotokalenders bereits beginnen.

Persönliche Kalender eignen sind besonders als Geschenk, weil sie meist mehrmals am Tag genutzt werden. Ganz gleich ob Wand-, Tisch- oder Küchenkalender - sie alle helfen uns, den turbulenten Alltag zu organisieren, indem sie uns an wichtige Termine oder kommende Geburtstage erinnern. Umso schöner ist es daher, wenn die praktischen Alltagshelfer mit eigenen Fotos ihre ganz persönliche Note erhalten und dem Beschenkten ein ganzes Jahr lang Freude bereiten. So hat man die schönsten Motive seiner Liebsten mit Sicherheit immer im Blick!

Die Gestaltung geschieht denkbar einfach: In der Pixum Fotokalender App entscheidet man sich zunächst für den gewünschten Kalendertyp, das bevorzugte Format und wählt zwischen den diversen Papierarten. Anschließend fügt man die zwölf Lieblingsmotive ein, die direkt aus dem Smartphone oder dem iPad importiert werden. Fertig ist das individuelle Geschenk!

Zu den beliebtesten Fotokalendern zählen der Pixum Wandkalender Classic A4 und der Pixum Wandkalender Classic A3. Sie sind bereits ab 14,99 Euro erhältlich. Die Bezahlung ist in der App per Kreditkarte, Lastschrift, Paypal oder auf Rechnung möglich.

