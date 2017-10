Bielefeld (ots) - Der deutsche Kondomhersteller Ritex präsentiert sich ab sofort im neuen Design und will damit seine Produkte weiter nach vorne bringen. Der neue Look ist zeitgemäß, modern und verbessert die Unverwechselbarkeit und Sichtbarkeit der Produkte im Markt.

Das neue Design der Ritex Produkt-Range soll den Auftritt und die Präsentation im Handel unterstützen. "Dabei war es uns besonders wichtig, die laufende Weiterentwicklung unseres Sortiments mit der Gestaltung zu unterstützen und Ritex als Marke sowie als deutschen Hersteller klarer zu positionieren", sagt Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH. Weiterhin wurden Produkteigenschaften griffiger formuliert und auf der Frontseite der Verpackung in den Fokus gerückt.

Seit fast siebzig Jahren produziert und vertreibt Ritex Kondome in Deutschland. "Unser Design hat die letzten Jahre gut für unsere Marke funktioniert", so Richter. "Das stetig wachsende Ritex Sortiment und die sich stets verändernden Kundenerwartungen stellen uns jedoch immer wieder vor die Frage, wie wir unsere Produkte besser positionieren können." In Zusammenarbeit mit einer auf Verpackungen spezialisierten Agentur wurde den Produkten ein neues Outfit verpasst. Durch Packungstests und mehrere Korrekturschleifen wurden die Produktbesonderheiten herausgearbeitet und Ritex als Hersteller qualitativ hochwertiger Produkte aus Deutschland stärker betont. Denn alle Ritex Kondome werden aus Rohstoffen bester Qualität und ausschließlich auf den eigenen Produktionsanlagen in Deutschland hergestellt.

Aber nicht nur die Kondome und Gleitmittel zeigen sich nun frischer und moderner. Auch die Webseite und alle weiteren Online-Kommunikationskanäle hat das inhabergeführte Traditionsunternehmen ins neue Design gebracht. Dank des responsiven Webdesigns bietet die komplett neu gestaltete Seite ein optimales Nutzungserlebnis. Ob Computer, Tablet oder Smartphone - die Darstellung erfolgt immer im optimalen Format.

Den Relaunch des neuen Designs begleitet Ritex kommunikativ mit Werbemaßnahmen auf unterschiedlichen Kanälen wie Kino, Social Media, Print-Anzeigen und gezielte Maßnahmen mit dem Handel. In den kommenden Monaten werden die neuen Verpackungen auch an Handelspartner weltweit ausgeliefert.

Über Ritex

Die Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Darüber hinaus unterzieht Ritex sein Kondomsortiment freiwillig der strengen Fremdüberwachung durch die staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Alle Ritex Kondome sind mit dem Label "MPA tested" ausgezeichnet.

