DGAP-News: Kirchhoff Consult, Grant Thornton und DSW: Umfang der Quartalsberichterstattung für drittes Quartal 2016 leicht erhöht

DGAP-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Studie Kirchhoff Consult, Grant Thornton und DSW: Umfang der Quartalsberichterstattung für drittes Quartal 2016 leicht erhöht 26.01.2017 / 10:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Kirchhoff Consult, Grant Thornton und DSW: Umfang der Quartalsberichterstattung für drittes Quartal 2016 leicht erhöht Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG hat zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) die Entwicklung der Berichterstattung für das dritte Quartal 2016 analysiert. Als Vergleichsgrundlage diente die Quartalsberichterstattung für das erste Quartal 2015 und das erste Quartal 2016. Die Stichprobe umfasst alle Quartalsberichte und -mitteilungen* der Indices DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. Publikationen der DAX-Unternehmen legen in puncto Umfang wieder zu In ihrer Studie kommen die Kapitalmarktexperten zu dem Ergebnis, dass der Umfang der Quartalsberichterstattung indexübergreifend wieder etwas zugenommen hat, nachdem er in den Berichten für das erste Quartal 2016 noch deutlich rückläufig war. So sank der durchschnittliche Umfang aller untersuchten Publikationen von rund 41 Seiten für das erste Quartal 2015 auf etwa 30 Seiten für das erste Quartal 2016, wurde aber für das dritte Quartal 2016 wieder auf etwa 32 Seiten erhöht. Bei den DAX-Unternehmen allein erhöhte sich der Umfang durchschnittlich um etwa 5 Seiten, von rund 41 auf 46 Seiten pro Publikation. Auffällig ist, dass die Risikoberichte indexübergreifend im Durchschnitt rund 40 Prozent länger ausfielen als noch für das erste Quartal 2016. Verglichen mit dem ersten Quartal 2016 (Q1 2016: 47,1 Prozent) blieb die Quote der Unternehmen, die im Untersuchungszeitraum ein Aktienkapitel veröffentlichten, mit 45,2 Prozent annähernd stabil. Ähnlich verhielt es sich beim Vorstandsvorwort: In den Berichten für das dritte Quartal 2016 war dieses in 29,7 Prozent der Fälle enthalten (Q1 2016: 29,0 Prozent). Nur noch etwa jedes zehnte Unternehmen ließ im Untersuchungszeitraum eine pru?ferische Durchsicht seines Berichts vornehmen. Zum Vergleich: Bei den Berichten für das erste Quartal 2015 war es noch etwa jedes zweite Unternehmen. Einen weiteren Rückgang gab es bei der Anzahl der Unternehmen, die einen Anhang mit erläuternden Angaben veröffentlichten: Indexübergreifend waren dies nur noch 54,2 Prozent (Q1 2016: 62,3 Prozent) der Gesellschaften. Hier waren es vor allem Unternehmen aus dem SDAX (Q1/Q3 2016: -17 Prozent) und dem MDAX (Q1/Q3 2016: -11 Prozent), die vermehrt darauf vermehrt verzichteten. Entsprechend sank auch die Anzahl der Unternehmen, die IAS 34 anwandten, indexübergreifend auf 54,2 Prozent (Q1 2016: 58,7 Prozent). Abschlusstabellen bleiben wesentliches Berichtselement Wie bereits bei den Berichten für das erste Quartal 2016 veröffentlichten nahezu alle Unternehmen die wesentlichen Zwischenabschlusstabellen bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cash-Flow-Rechnung. Auch die Darstellung der wichtigsten Kennzahlen am Anfang der Publikation blieb ein fester Bestandteil in den Berichten der Gesellschaften. Die Erläuterungen zu der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage für das dritte Quartal 2016 wurden, verglichen mit den Berichten für das erste Quartal 2016, um durchschnittlich knapp 8 Prozent umfangreicher. Umfang der Publikationen variiert teilweise stark Obwohl die durchschnittliche Seitenzahl aller untersuchten Publikationen um 6 Prozent zunahm, zeigte die Untersuchung gleichzeitig, dass der Umfang der Quartalsberichterstattung mitunter sehr stark variiert. So reduzierten 9 der untersuchten 155 Unternehmen ihre Berichterstattung für das dritte Quartal 2016 noch einmal deutlich zwischen 40 und 90 Prozent, verglichen mit der Berichterstattung für das erste Quartal 2016. Zu diesen Gesellschaften zählen Takkt, CTS Eventim, Gea Group, Hella, MTU Aero Engines, BASF, Heidelberger Druckmaschinen, Hornbach und Vossloh. Eine Ausweitung der Berichterstattung, mit einem Plus zwischen 40 und 75 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2016, fand sich bei vier Gesellschaften - darunter RTL, Lanxess, Amadeus Fire und Puma. Evonik verdoppelte sogar den Umfang des Quartalsberichts von 16 auf 40 Seiten. Auffällig war zudem, dass neben Osram und Evotec nun auch DIC Asset, Vossloh und WashTec ihre Quartalsergebnisse nur noch in Form einer Präsentation veröffentlichten. "Erfreulicherweise sind nahezu alle Unternehmen im Prime Standard unseren bereits Ende 2015 publizierten Best-Practice-Empfehlungen gefolgt und haben auch weiterhin einen aussagekräftigen Quartalsbericht oder eine entsprechende Mitteilung veröffentlicht", sagt Klaus Rainer Kirchhoff, Vorstandsvorsitzender der Kirchhoff Consult AG. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.: "Auch wenn insgesamt eine sehr uneinheitliche Quartalsbericht-erstattung der Unternehmen vorzufinden ist, zeigt die Studie, dass man sich auf Unternehmensseite nicht mit den Mindestanforderungen zufrieden gibt. Die Unternehmen sollten auch weiterhin nicht der Versuchung erliegen, ihre Kommunikation auf ein Mindestmaß zu reduzieren." "Transparenz und Fokussierung auf das Wesentliche stehen nach wie vor im Vordergrund. Das Thema Quartalsmitteilungen bleibt spannend", ergänzt Tim Robinson, Associate Partner bei Warth & Klein Grant Thornton. Hintergrund der Analyse ist, dass seit Ende November 2015 Unternehmen im Prime Standard nicht mehr verpflichtet sind, Quartalsberichte zu erstellen. Es genügt eine Quartalsmitteilung, die deutlich geringeren Transparenzpflichten unterliegt. Die vollständige Studie von Kirchhoff Consult und Warth & Klein Grant Thornton in Kooperation mit der DSW finden Siehier. Die Empfehlungen der Kirchhoff Consult AG und der DSW zu den neuen Quartalsmitteilungen finden Siehier. *Die Begriffe Quartalsbericht und -mitteilung werden in der Studie synonym verwendet. ÜBER WARTH & KLEIN GRANT THORNTON Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über 750 Mitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland neben börsennotierten Unternehmen den dynamischen Mittelstand. Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit über 40.000 Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 130 Ländern. Im Bereich Governance, Risk & Compliance beraten derzeit 30 Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und IT-Spezialisten Unternehmensleitungen und Aufsichtsorgane bei der Risikoabwehr und der Aufklärung von Vorfällen. ÜBER DIE DSW Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) wurde 1947 gegründet und ist heute mit ca. 30.000 Mitgliedern der führende deutsche Verband für private Anleger. Die hauptamtliche Geschäftsführung hat ihren Sitz in Düsseldorf. Zusätzlich gibt es bundesweit 8 Landesverbände, die von ehrenamtlichen Landesgeschäftsführern geleitet werden. ÜBER KIRCHHOFF Die Kirchhoff Consult AG ist eine Agentur für Finanz- und Unternehmens-kommunikation mit den Schwerpunkten Reporting, Kapitalmarkttransaktionen und IR/PR. Bei der Konzeption und Gestaltung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten sowie der Begleitung von Börseneinfu?hrungen ist die Agentur führend in Deutschland. Kirchhoff Consult hat Standorte in Deutschland, Österreich und Rumänien. PRESSEANFRAGEN Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Herrengraben 1 20459 Hamburg T +49.40.60 91 86.55 anja.benlekhal@kirchhoff.de -------------------------------------------------------------------------------- 26.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 539221 26.01.2017