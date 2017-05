Doppelerfolg für itelligence - SAP-Beratungshaus gewinnt 2017 zwei SAP Pinnacle Awards und wird zweimal Finalist

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Gleich vier Mal, zwei Mal als Gewinner und zwei Mail als Finalist des Pinnacle Award von der SAP ausgezeichnet zu werden, ist selbst für uns, einen der weltweit engsten SAP-Partner, außergewöhnlich gut." Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/24336 / Die Verwendung dieses ... Bild-Infos Download

- SAP Pinnacle Award Winner: SAP S/4HANA Partner of the Year und Digital Marketing Momentum Partner of the Year - SAP Pinnacle Award Finalist: SAP Hybris Partner of the Year - Small and Midsize Companies und Platform Reseller of the Year

In Anerkennung ihrer ausgezeichneten Beiträge als SAP Partner, gibt die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) heute bekannt, dass sie 2017 den SAP Pinnacle Award als SAP S/4HANA Partner of the Year - Small and Midsize Companies und als Digital Marketing Momentum Partner of the Year erhalten hat. Darüber hinaus wurde itelligence Finalist in den Kategorien SAP Hybris Partner of the Year - Small and Midsize Companies und der Platform Reseller of the Year.

Die SAP Pinnacle Awards werden jährlich an führende SAP-Partner vergeben, die sich bei Entwicklung und im Wachstum ihrer Partnerschaft mit SAP besonders auszeichnen und so den Erfolg der Kunden fördern. Die Finalisten und Gewinner der 19 verschiedenen Kategorien wurden anhand von Empfehlungen aus der SAP-Welt, Kunden-Feedback und Performance-Indikatoren ausgewählt. Jede Kategorie beinhaltet einen Customers' Choice Award (von Kunden nominierter SAP-Partner).

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Gleich vier Mal, zwei Mal als Gewinner und zwei Mail als Finalist des Pinnacle Award von der SAP ausgezeichnet zu werden, ist selbst für uns, einen der weltweit engsten SAP-Partner, außergewöhnlich gut. Die zwei Pinnacle Awards in den Kategorien SAP S/4HANA Partner of the Year - Small and Midsize Companies und Digital Marketing Momentum Partner of the Year, visualisieren für unsere Kunden unsere enge Verbundenheit mit SAP. Unsere Kunden, ob Small Business oder Large Enterprise, profitieren von der technologischen Vorreiterrolle, die SAP selbst und wir als Berater im SAP-Umfeld einnehmen. Exzellente IT-Beratung und das umfangreiche SAP-Portfolio sind perfekte Bausteine zum Erfolg im Digitalen Geschäftsmodell."

Seit mehr als 26 Jahren gehört die itelligence AG zu den engsten Partnern und erfolgreichsten SAP-Beratungshäusern der SAP im Mittelstand. Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden auf das fundierte SAP-Know-how der SAP-Berater von itelligence. Dabei gehören weltweit agierende Konzerne wie Bernard Krone Holding SE & Co. KG, erfolgreiche Hidden Champions wie Brückner Maschinenbau oder die bekannte Leifheit AG zu den Kunden von itelligence.

"SAP engagiert sich mit Stolz für ein offenes und wachsendes Partner-Ecosystem", sagt Bill McDermott, CEO von SAP. "Kein Unternehmen kann und sollte auf sich allein gestellt in die digitale Wirtschaft starten. Die Partner von SAP bieten Branchenerfahrung, eine globale Dimension und gemeinsames Engagement zur Unterstützung unserer Kunden. Der SAP Pinnacle Award gibt uns die Chance, die Besten der Besten auszuzeichnen."

Die SAP Pinnacle Awards würdigen die bemerkenswerten Leistungen der SAP-Partner und zeichnen ihren Einsatz für Teamwork, innovative Ansätze und ihre Bereitschaft aus, Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Die Gewinner des 2017 SAP Pinnacle Awards werden auf dem SAP Global Partner Summit am 15. Mai in Orlando/Florida ausgezeichnet. Direkt anschließend findet in Orlando vom 16. bis 18. Mai 2017 die SAPPHIRE NOW, die internationale Kundenkonferenz der SAP statt.

Über itelligence (https://itelligencegroup.com/de/)

itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit mehr als 5.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz von rund 777,9 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.

