itelligence: Optimale Prozesse durch Digitalisierung - Best-Practice-Modelle auf Basis von SAP S/4HANA, SAP Leonardo und der MS HoloLens Hannover Messe 2017, H7,B04, itelligence Premiumpartner der SAP

Bielefeld (ots) - Bielefeld, 21. April 2017 - Anhand von drei Best-Practice-Szenariomodellen zeigen itelligence-Experten auf der Hannover Messe die enormen Möglichkeiten von Industrie 4.0. Im Einzelnen sehen die Besucher die Entwicklungen zur SAP Business Suite, SAP Leonardo und SAP S/4HANA. Die innovative IoT-Plattform SAP Leonardo ist die strategische Basis für alle zukunftsorientierten digitalen Prozesse in der Industrie, so die SAP.

"Die innovativen SAP-Werkzeuge werden immer stärker zu Frontendlösungen und tragen damit zur Digitalisierung des Business unserer Kunden maßgeblich bei", erklärt Norbert Rotter, CEO itelligence AG. "Wir zeigen unseren Besuchern, wie sie SAP S/4HANA, SAP Leonardo oder auch holographische Systeme für die digitale Wertschöpfung ihres Unternehmens nutzen können."

Best Practice #1: SAP BusinessObjects Cloud Der Grundgedanke von Digitalisierung und Industrie 4.0 ist die Monetarisierung aller Daten des Unternehmens. Dafür müssen möglichst alle Datensätze aus allen Quellen für Diskussionen, Prozesse und Entscheidungen bereitstehen. Das Ziel ist, dass an Stelle der bisher üblichen Ad-hoc-Entscheidungen in Zukunft eine ständige Datenanalyse steht oder Systeme einen Teil der Entscheidungen auch selbst treffen können (Stichwort: Künstliche Intelligenz). Die detaillierte Auswertung und Visualisierung führt zu einem durchgängigen "Dialog" mit den Daten. Die SAP BusinessObjects Cloud bietet die Technologie für Reporting, Analyse, Planung und Simulation. itelligence-Experten zeigen, wie sie mit dieser Technologie im Unternehmen einen digitalen Kern erstellen, der zu jeder Zeit die jeweils richtige Information liefert.

Best Practice #2: Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens ist eine Mixed-Reality-Technologie, auf der die Anwender Geschäftsprozesse für eine bislang unbekannte Wertschöpfung aufbauen. itelligence erklärt, wie die holographischen Computer in die SAP Cloud Platform, in SAP 3D Visual Enterprise Viewer und SAP S/4HANA integriert werden und welche Servicemodelle möglich sind.

Techniker erhalten das 3D-Modell einer Maschine, das sie mit Hilfe von Gesten nach und nach in die einzelnen Komponenten zerlegen. Haben sie den Aufbau einer Maschine am digitalen Modell verstanden, verfügen sie schneller über ein Verständnis für die wirkliche Maschine. Sie erkennen auch die Ursachen von Defekten schneller und beheben sie.

Best Practice #3: Automatisiertes Hochregallager itelligence-Spezialisten haben das Modell eines Hochregallagers mit Sensorik ausgerüstet. Anhand des Modells erklären sie, wie ein Hochregallager-System Informationen über alle laufenden Aktionen liefert und die jeweiligen Zustände detailliert beschreibt. Ziel ist, dass das "digitale Hochregal" sich nicht nur selbst steuert, sondern auch ständig optimiert. Auch über die Unternehmensgrenzen hinweg tauscht das System ständig Daten aus. Zum Beispiel kontrollieren die Systeme des Herstellers sämtliche Funktionen und schicken vorausschauend Servicetechniker für Wartung und Instandhaltung zum Kunden.

Die Expertenvorträge der itelligence AG während der Hannover Messe Industrie: 11th German-Japanese Economic Forum Wolfgang Möller, Global Director Discrete Industry & Internet of Things, itelligence AG, erklärt die Zeitenwende, die das Internet of Things markiert. Die Zukunft der Industrie sind maximal integrierte Produktionsstätten, Equipment-Netzwerke, vorausschauende Analysen, vernetzte Produkte und Dienstleistungen jeglicher Art. Auf Basis der IoT-Plattform SAP Leonardo gestaltet itelligence zukunftsorientierte Prozesse. Die beginnen im Sensor und reichen über Datenintegration, Datenhaltung, Transformation bis zur Integration in die Prozess- und Produktionslandschaften. Halle 3, Business Forum 1, Mittwoch, 26. April 2017, 15.20 - 15.45 Uhr

Die itelligence AG ist weltweit vertreten und koordiniert global die SAP-Lösungen innerhalb der NTT-DATA-Gruppe. itelligence ist eines von 32 Unternehmen, das den "Gold Partner"-Status für SAP Hybris erreicht hat. itelligence-Spezialisten teilen ihre SAP-Expertise beim Vortragsprogramm der SAP SE auf der HMI.

Mobiles Szenario für Inbetriebnahme und Serviceprozesse mit SAP Asset Intelligence Network Die Inbetriebnahme- und Serviceprozesse mit dem SAP Asset Intelligence Network, SAP Hybris Cloud for Customer (Service), Bluetooth und Beacon sind die Edge-Komponenten zur Übertragung von Sensor- und Anleitungsinformation auf den itelligence mobile device InfoCollector. Halle 7, Stand B04

Microsoft HoloLens: Mixed Reality in SAP-gestützten IoT-Szenarien Microsoft HoloLens ist eine faszinierende Mixed-Reality-Technologie mit einem großen Business Impact. itelligence-Experten erklären, wie die holographischen Computer in die SAP Cloud Platform, in SAP 3D Visual Enterprise Viewer und SAP S/4HANA integriert werden und welche Servicemodelle möglich sind. Halle 7, Stand B04

Über itelligence (http://itelligencegroup.com/de/ itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit mehr als 5.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance- und SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz rund 778 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.

