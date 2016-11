Digitale Führungspersönlichkeiten gesucht - Bewerbungsstart für den Digital Leader Award 2017

Bad Homburg (ots) - Sven Heinsen, CEO von Dimension Data Deutschland, und Michael Beilfuß, Verlagsleiter der IDG Business Media GmbH, haben den Start der Bewerbungsphase für den Digital Leader Award 2017 angekündigt. Ab sofort können Unternehmen ihre herausragenden Digitalisierungsprojekte unter www.digital-leader-award.de einreichen. Bewerbungsschluss ist der 6. März 2017. Die Preisverleihung mit rund 300 Top-Entscheidern der deutschen Wirtschaft findet am 29. Juni 2017 im Kongresszentrum AXICA am Brandenburger Tor in Berlin statt.

"Nach unserer erfolgreichen Premiere in diesem Jahr freuen wir uns 2017 mit dem Digital Leader Award in die nächste Runde zu gehen", erklärt Heinsen. "Der Preis ist ein zentrales Element unserer groß angelegten Initiative, mit der wir die Sichtbarkeit für das Thema Leadership im digitalen Zeitalter stärken wollen. Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, braucht die deutsche Industrie starke Führungspersönlichkeiten, die sowohl über die nötigen 'Digital Skills', als auch das 'Digital Mindset' verfügen."

Für die erfolgreiche erste Ausgabe des Awards unter Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel in diesem Jahr hatten sich mehr als 90 Digitalisierungsprojekte in insgesamt sechs Kategorien beworben. Acht davon wurden schließlich bei der feierlichen Gala am 29. Juni in Anwesenheit der parlamentarischen Staatssekretärin im BMWi, Brigitte Zypries ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählten Führungskräfte und Teams von Heidelberger Druckmaschinen AG, Novum GmbH, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, KUKA Roboter GmbH, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, ING-DiBa AG und MSC Germany S.A. & Co. KG.

Für den "Digital Leader Award" 2017 können sich ab sofort Führungspersönlichkeiten aus allen Unternehmensbereichen online unter www.digital-leader-award.de bewerben. Nach dem Bewerbungsschluss am 6. März 2017 wird eine Jury aus renommierten Digitalisierungsexperten dann die besten Digitalisierungsprojekte in den verschiedenen Kategorien auswählen.

Weitere Informationen zum "Digital Leader Award" unter: www.digital-leader-award.de

Über den Digital Leader Award

Mit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media und Dimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breitere Plattform bieten. In sechs Kategorien werden Preise an Führungskräfte verliehen, die die Digitale Transformation ihres Unternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens im digitalen Zeitalter sicherstellen. Die Entscheidung trifft eine unabhängige Jury aus renommierten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.

