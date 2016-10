Cloud Vendor Benchmark 2016: Dimension Data kann Position als führender Cloud-Anbieter behaupten

Bad Homburg (ots) - Dimension Data befindet sich im "Cloud Vendor Benchmark 2016" der Experton Group in den Kategorien "Cloud Transformation (Consulting & Integration)" und "IaaS - (Hybrid) Managed Private Cloud" im Leader-Quadranten. Der IT-Dienstleister ist damit einer der "Cloud Leader Germany 2016" und konnte in diesem Jahr erneut eine führende Wettbewerbsposition in den wichtigsten Bereichen des Cloud-Computings verteidigen.

"Wir freuen uns sehr über diese Einschätzung der Analysten. Sie zeigt, dass wir unserem Anspruch, jedem unserer Kunden in Deutschland die für ihn bestmögliche Cloud-Lösung anzubieten, gerecht werden", so Christian Krischke, Head of Next Generation Data Centre von Dimension Data Deutschland. "Unsere herausragende Erfahrung wird durch die wiederholte Leader-Platzierung in den beiden Kategorien sichtbar." Laut Experton nimmt die Cloud-Transformation für Unternehmen eine immer wichtigere Position ein, da Unternehmen mit Hilfe neuer Sourcing-Optionen ihre eigenen Prozesse und Strukturen innovativer und agiler gestalten möchten. Viele Anbieter auf dem Markt konzentrieren sich jedoch vor allem auf die technischen Aspekte, obwohl die vorgelagerte Beratung - etwa zu digitalen Geschäftsmodellen oder der Informationssicherheit - immer mehr an Relevanz gewinnt.

"Unser strategischer Schwerpunkt lag schon früh darauf, Unternehmen fit für den Umstieg auf IT-as-a-Service und die digitale Transformation zu machen", so Krischke. "Mit individuell zugeschnittenen Konzepten, die wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln, verfolgen wir das Ziel, IT und Geschäftsstrategie in Einklang zu bringen." Auch der Markt für Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wächst laut Experton rasant: So soll bis 2019 das Markvolumen hierzulande von gegenwärtigen 600 Millionen Euro auf zwei Milliarden klettern, wobei vor allem Public-Storage-Angebote die Nachfrage beflügeln. Bei der Bewertung der Leistungen rund um IaaS maß die Experton Group die Anbieter an Kriterien wie IT-Sicherheit, der Leistungsfähigkeit der Rechenzentrums-Infrastruktur sowie der Nutzerfreundlichkeit. Zudem betrachtete Experton auch die Breite des Portfolios an Infrastrukturservices aus den Bereichen Storage, Netzwerk und Back-up.

Das gesamte Markvolumen für Cloud-Computing-Lösungen in Deutschland bezifferte die Experton Group im Jahr 2015 auf 9,2 Milliarden Euro - eine Wachstumstendenz, die sich voraussichtlich auch 2016 fortsetzen wird. Etwa neun Prozent der gesamten IT-Ausgaben fließen mittlerweile in Cloud-Technologien, -Beratung und -Services. Treiber dieser Entwicklung sind Trends wie Big Data, Mobility, Social Business und die zunehmende industrielle Vernetzung. IT wird heute von vielen Anwendern als Produktionsfaktor anerkannt und Cloud Computing als Grundlage moderner Geschäftsmodelle und weltweiter Vernetzung anerkannt. Dabei beobachtet die Experton Group, dass die Anwender auf der Stack-Leiter immer höher klettern und IaaS fester denn je im Blick halten.

Der Cloud Vendor Benchmark umfasst insgesamt 25 Marktkategorien und bewertet über 150 relevante Anbieter hinsichtlich ihrer Portfolioattraktivität und Wettbewerbsstärke. Um als Leader zu gelten, muss ein Unternehmen im Gesamtergebnis sowohl in der Portfolioattraktivität, als auch in der Wettbewerbsstärke einen Wert von über 50 Prozent erzielen, weshalb die Besetzung in den Leader-Quadranten traditionell klein ist. Die Studie verschafft Entscheidern einen Überblick über die wichtigsten Trends und Anbieter rund um das Thema Cloud Computing in Deutschland und der Schweiz.

Weitere Informationen zum Cloud Vendor Benchmark 2016 finden Sie unter: http://ots.de/LbM4o

Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:

Original-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell