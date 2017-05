Album-Cover "Helene Fischer" / Helene Fischer bricht alle Rekorde und verdoppelt den Erfolg von "Farbenspiel"/ Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/23162 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal Music Deutschland/(c) 2017 Kristian Schuller" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Erst seit wenigen Tagen ist das neue #1-Album "Helene Fischer" im Handel, und schon bricht die Künstlerin wieder alle Rekorde. Mit 300.000 in Deutschland verkauften Einheiten (entspricht Platin + Gold in der Edelmetallwertung) ist es der erfolgreichste Albumstart überhaupt der letzten 15 Jahre. Helene Fischer hat damit nicht nur den Starterfolg ihres Vorgängeralbums "Farbenspiel" sogar noch einmal mehr als verdoppelt sondern überholt sowohl die bisherige Spitzenreiterin Adele, sowie einige weitere namhafte internationale Superstar-Kollegen wie beispielsweise Rolling Stones, Robbie Williams oder AC/ DC. Darüber hinaus befinden sich mit "Herzbeben", "Nur mit Dir" und "Flieger" derzeit gleich drei neue Songs der charismatischen Sängerin in den TOP 50 der Offiziellen Deutschen Single-Charts.

Das Erfolgs-Album "Farbenspiel" (aktuell Platz 23) hält sich nunmehr 189 Wochen in den TOP 100 der Offiziellen Deutschen Album-Charts - und das ohne Unterbrechung. Das "Best Of"-Album (aktuell Platz 63) von Helene Fischer befindet sich bereits 321 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts.

Helene Fischer hat bei der Produktion ihres neuen Albums wieder einmal alles richtig gemacht. Dieser Erfolg wiegt umso mehr, als dass die Künstlerin das Werk als das persönlichste ihrer bisherigen Karriere bezeichnet und von der Auswahl der Songs bis zur finalen Gestaltung des Booklets an allen kreativen Prozessen beteiligt war. Neben mitreißenden Schlagersounds sind diesmal auch viele neue Töne zu hören. Helene Fischer nimmt ihre Fans mit auf eine musikalische Entdeckungsreise und präsentiert sich in einer bislang nie gehörten stilistischen Vielfalt.

Auch hinsichtlich ihrer Live-Aktivitäten ist Helene Fischer auf Rekordkurs und die Erwartungshaltung, die bei den Vorverkaufsstarts der Tourneen von Helene Fischer vorherrscht, ist mittlerweile entsprechend hoch. Für die im Herbst 2017 startende Arena-Tournee mit 69 Terminen und bis zu sieben Shows pro Stadt sowie für die Stadiontournee im Sommer 2018 sind bereits über 800.000 Tickets verkauft. Mit diesen Tourneen wird sie ihrem Ruf als erfolgreichste Live-Künstlerin Europas einmal mehr gerecht.

Tom Bohne, President Music UNIVERSAL MUSIC GmbH: "Helene ist und bleibt ein musikalisches Wunder. Für sie scheint es keine Grenzen zu geben - weder musikalische noch bei der Zuneigung ihrer Fans. Damit beweist Helene einmal mehr, dass sie in ihrer eigenen Liga spielt. Besonders freut mich, dass ihr Mut, mit einigen Songs auch neue Wege zu gehen, ihr Publikum und sich selbst wieder einmal herauszufordern, zu mehr als 100 Prozent belohnt wurde. Herzlichen Glückwunsch an Helene und das gesamte Team."

Frank Briegmann, President & CEO UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon: "Helene ist ein Phänomen. Sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas und hat die hohen Erwartungen vieler Fans mit ihrem neuen Album wohl noch übertroffen. Sie brennt auch nach dem gigantischen Erfolg der vergangenen Jahre noch immer genauso für die Musik wie am ersten Tag und damit begeistert sie ihre Fans und uns gleichermaßen. Ich gratuliere Helene und dem gesamten Team herzlichst und freue mich auf die kommenden Kapitel dieser einmaligen Geschichte."

