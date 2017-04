Concord Music Group und Rhino Entertainment feiern 60 JAHRE STAX RECORDS

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Concord Music Group/Universal Music und Rhino Entertainment, die Katalog-Abteilung der Warner Music Group, kündigen eine gemeinsame Veröffentlichungsserie an, um das sechzigjährige Bestehen des 1957 in Memphis, Tennessee gegründeten, legendären Soul-Labels Stax Records zu feiern. Dieses einzigartige Joint Venture stellt die erste Zusammenarbeit dar, seit sich Atlantic Records, das Tochterunternehmen der Warner Music Group, im Jahre 1967 von Stax Records trennte.

Zum 60. Geburtstag von Stax kommen nun speziell kuratierte und neu zusammengestellte Hit-Compilations der besten Stax-Aufnahmen auf Vinyl, als digitale Hi-Resolution-Remasters und Deluxe-Box-Sets heraus. Diese Tonträger beinhalten sowohl die klassischen Stax-Hits, als auch seltene Aufnahmen vieler der weltberühmten Stax-Künstler, namentlich u. a. von Otis Redding, Booker T & the MGs, Isaac Hayes, die Staple Singers, Carla Thomas, Rufus Thomas, Johnnie Taylor, Eddie Floyd, William Bell, Sam & Dave, Albert King, Mable John und den Mad Lads.

Den Auftakt der großen Kollaboration zwischen Rhino und Concord macht die Veröffentlichung der 'Stax Classics' Reihe am 9. Juni 2017. Die Serie, bestehend aus zehn Alben mit jeweils 12 ausgewählten Tracks, wird zu verbraucherfreundlichen Preisen veröffentlicht und wird von vielen interessanten und aufschlussreichen Liner Notes der allergrößten Stax-Stars begleitet. Diese werden sowohl als CD, als auch digital sowie per Streaming erhältlich sein. Gehuldigt wird damit den Stax-Größen Otis Redding, William Bell, Johnnie Taylor, Carla Thomas, Booker T & The MGs, The Dramatics, Albert King, Sam & Dave, Isaac Hayes und den Staple Singers.

Im Laufe des Jahres folgen weitere ikonische Stax Alben auf Vinyl via Concord und Rhino, darunter eine 50.-Jubiläums-Pressungen von Otis Redding und Carla Thomas' "King & Queen" (Rhino), Melvin Van Peebles' Soundtrack zum bahnbrechenden "Sweet Sweetback's Baadasssss Song" (Concord), die Rarität "John Gary Williams" des Mad-Lads-Frontmanns (Concord) und Otis Reddings Klassiker aus dem Jahre 1965 "The Great Otis Redding Sings Soul Ballads" (Rhino).

Zusätzlich arbeiten Concord und Rhino gemeinsam an einem "60th Stax" 3-CD-Set, sowie an einer Neuauflage der berühmten "Complete Stax Singles" Box-Serie. Volume 4 wird die musikalische Bandbreite des Labels abbilden und Singles beheimaten, die nicht nur auf Stax oder Volt (Sublabel von Stax), sondern auch auf den weiteren Stax-Tochterlabels Enterprise, Hip, Chalice und Gospel Truth vor 60 Jahren erstmalig veröffentlicht wurden.

Überdies werden Concord und Rhino viele Digital-Releases herausgeben, darunter einige Hit-Singles in 'mastered for iTunes' sowie in Hi-Res Formaten. In diesem Zuge wird manch Album auch erstmalig als Download oder Stream erhältlich sein.

Dieses seelenvolle Joint Venture, das Rhino und Concord hier eingegangen sind, macht beide Plattenfirmen stolz und es erfüllt sie mit großer Freude, nach 50 Jahren wieder zu kollaborieren. "Der Stax-Katalog beinhaltet einige der besten und kulturell wirklich wichtigsten Alben und Singles aller Zeiten. Diese Musik trifft auch noch nach 60 Jahren den Geschmack vieler Musikliebhaber", sagt Mark Pinkus, Präsident von Rhino Entertainment. Und weiter: "Wir sind sehr glücklich, mit dem Concord-Team an einem großen Spektrum von Neuveröffentlichungen anlässlich eines so historischen Datums in der Stax-Geschichte zusammenzuarbeiten."

Sig Sigworth, Chief Catalog Officer von Concord Bicycle Music, der Mutterfirma von Concord Music Group fügt hinzu: "Stax stand immer dafür, Menschen zusammenzubringen - Songwriter, Musiker, Sänger und Fans aus der ganzen Welt. Genau in dieser Tradition stehend machen wir mit Mark und seinen Leuten weiter - indem wir beide Teile dieses fantastischen Katalogs zusammenfügen, um 60 Jahre Soulsville zu feiern." Denn in Soulsville (Memphis, TN) begann nicht nur die Geschichte von Stax - Der berühmte Stadtteil gilt seit der Mitte des letzten Jahrhunderts auch als eine der Brutstätten für Southern Soul und brachte musikalische Größen wie Aretha Franklin hervor.

Gegründet wurde das Memphis-Label im Jahr 1957 von dem Bankangestellten und Hobby-Geigenspieler Jim Stewart aus reiner Liebe zur Musik. Er kümmerte sich anfänglich um alle Geschäftsbelange gemeinsam mit seiner Schwester Estelle Axton; später kam noch Partner Al Bell hinzu. "Mit dem Jubiläum von 'Stax Records 60' wird die ambivalente Beziehung zwischen Stax und Atlantic Records beendet", sagt Stewart. "Das ist lange überfällig und ein sehr gutes Omen für das noch immer währende Interesse am besten Memphis-Soul. Stax Records war mein Baby", setzt er fort. "Stax-Musik war immer inspirierend und wird es weiterhin sein. Es ist so schön zu sehen, dass die Musik, die wir geschrieben und aufgenommen haben, immer noch neue Fans dazugewinnt und in den Herzen derjenigen weiterlebt, die 'echte Musik' zu schätzen wissen und aus ihr Freude und Kraft schöpfen."

Stewart und Axton änderten 1960 den ursprünglichen Namen der Firma von Satellite Records in Stax und entwickelten sich rasant zu einer autarken 'All-In-One-Soul-Music-Hochburg'- inklusive eines eigenen Aufnahmestudios, einer stetig wachsenden A&R-Abteilung, einem Pool von Songwritern und Produzenten und einer eigenen Hausband sowie einer eigenen PR-Managerin, Deanie Parker, die bis heute das Erbe von Stax in Soulsville pflegt. "Im Stax Museum of American Soul Music kann man die substantielle musikalische und kulturelle Geschichte des Labels vertiefen, fühlen und genießen", sagt sie. "Die legendären Stax-Hits und Künstler leben weiter in den Studenten der Stax Music Academy und der Soulsville Charter School. Und nun holen Concord und Rhino einige der allerersten R&B-Songs quasi aus dem Mutterleib von Stax Records auf die Welt - Musik, die uns mehr als ein halbes Jahrhundert lang begleitet hat. Endlich kommt sie raus!", so Parker.

Während des fünfzehnjährigen Bestehens veröffentlichte Stax mehr als 800 Singles und nahezu 300 LPs. Stax gewann acht GRAMMY® Awards und einen OSCAR. Das Label verzeichnete mehr als 167 Hits in den US-amerikanischen Top-100-Pop-Charts und sensationelle 243 Hits in den US-Top-100-R&B-Charts.

Heute beheimatet der ehemalige Standort von Stax die Soulsville Foundation, die sich um die millionenschwere Verwaltung des Stax Museum of American Soul Music, der Stax Music Academy und der Soulsville Charter School kümmert. Letztere beide wurden zugunsten von gefährdeten Jugendlichen gegründet. Die Soulsville Foundation versucht, den Gründergeist von Stax zu vermitteln: die Kraft der Musik zu nutzen, das Leben junger Menschen zu prägen, eine Gemeinschaft bzw. Nachbarschaft wiederaufzubauen und historisch Wichtiges am Leben zu erhalten.

