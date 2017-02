TIËSTO feiert Weltpremiere seines Videos zur neuen Single "On My Way" - die weltweit angesagtesten YouTube-Stars feiern mit / Single-Cover "ON MY WAY" / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/23162 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Der niederländische Produzent, Star-DJ und Grammy-Preisträger TIËSTO veröffentlichte heute nicht nur seine neue Single "On My Way" (VÖ: 09.02.2017 / Video), welches mit einem Vocal-Features des aufstrebenden Acts BRIGHT SPARKS daherkommt, sondern zeitgleich auch das Video zu diesem Track. Soweit nichts Ungewöhnliches. Doch schaut man sich das Video einmal genauer an, so erkennt man, dass die Hauptrollen an die weltweit derzeit angesagtesten YouTube-Stars vergeben wurden. Allen voran Dagi Bee aus Deutschland, der knapp 3,4 Millionen Abonnenten folgen. Ebenfalls dabei sind RCLBeauty101 aus den Vereinigten Staaten, Werevertumorro aus Mexiko, HIKAKIN and SEIKIN aus Japan, The Royal Stampede aus Australien und LubaTV aus Brasilien. Sie alle sind auf persönliche Einladung von TIËSTO anlässlich seines Geburtstags nach Las Vegas gereist, um mit der DJ Legende im Hakkasan Nightclub gemeinsam zu feiern.

Dagi Bee ist überwältigt: "Als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich Lust hätte, beim Musikvideo dabei zu sein, habe ich sofort ja gesagt. Ich liebe EDM und Tiësto ist wirklich eine Legende! Es ist eine Ehre, Teil eines solchen Projektes zu sein und super aufregend und witzig, die YouTuber aus den anderen Ländern kennenzulernen. Irgendwie sind wir uns alle sehr ähnlich."

"On My Way" ist TIËSTO erste offizielle Single-Veröffentlichung in diesem Jahr. Der Song feiert die Menschen, die es schaffen, ihre Ziele zu verfolgen und sich dabei trotzdem treu bleiben. Dieser Wesenszug, der nicht nur TIËSTO eigen ist, sondern auch allen anderen Protagonisten des Videos war immer wesentlicher Bestandteil in der außergewöhnlich erfolgreichen Karriere des Niederländers. Und das gilt auch für jeden der YouTuber, die erfolgreich ihr eigenes Ding machen - unabhängig von ihren teilweise ganz unterschiedlichen Backgrounds und Communities. Und so präsentieren sie sich in dem Video zu "On My Way" zum einen als eben diese Individualisten, die ihre ganz persönliche Reise nach Vegas erleben - zusammen wiederum stehen sie für den Spaß und die einzigartige Energie, mit der der Track daherkommt. Und so endet das Video logischerweise auch damit, dass sich alle YouTuber mit TIËSTO im Hakkasan treffen und dort gemeinsam eine unvergessliche Nacht miteinander verbringen.

Und auch wenn mit "On My Way" erst einmal nur eine einzelne Single erscheint, so wird 2017 ein sehr turbulentes Jahr für den #1 DJ - wie der Rolling Stone einst zu Recht titelte. Zuletzt hat TIËSTO am vergangenen Superbowl-Wochenende im Clé in Houston performt und wird am 24. und 25. Februar seine weltweite Tournee mit zwei ausverkauften Shows im Hangar Brooklyn fortsetzen. Mit weiteren neuen Videos und Veröffentlichungen in der Pipeline dürfen sich Künstler wie Fans auf ein ereignisreiches TIËSTO -Jahr freuen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell