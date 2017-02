SYMPHONIACS sucht Dich! #BePartofSymphoniacs

#BePartofSymphoniacs. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/23162 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal Music Deutschland" Bild-Infos Download

Das international besetzte Electro-Klassik-Project Symphoniacs um den in Berlin lebenden Produzenten, Pianisten und Electronic Artist Andy Leomar hat mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums im vergangenen Jahr für Aufsehen und Furore gesorgt. Ab Ende April geht das Ensemble klassisch ausgebildeter TOP-Solisten aus allen Teilen der Welt auf große Tournee in Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Clou bei Symphoniacs ist, dass die Geiger, Cellisten und Pianisten kein festes Ensemble aus Musikern im herkömmlichen Sinn ist, wodurch eine interessante Dynamik entsteht und das Konzept eines sich stetig erweiternden und verändernden Pools der momentan größten Talenten aus den angesagtesten Metropolen wie New York, London, Moskau, Kopenhagen, Budapest, Wien, Berlin gelebt werden kann.

Besonders interessant wird dies nun aber für jeden, der ebenfalls davon träumt, einmal vor großem Publikum auf einer renommierten Bühne zu stehen und gemeinsam mit Symphoniacs auf einem ihrer Konzerte zu spielen. Im Rahmen eines weltweit angelegten Wettbewerbs unter der Maxime #BePartofSymphoniacs kann sich jeder Geiger, Cellist und Pianist an dieser besonderen musikalischen Aktion beteiligen. Mitmachen ist leicht: Man lädt ein Video von sich mit der Aufnahme eines Stückes von Symphoniacs unter dem Hashtag #BePartofSymphoniacs auf Youtube hoch, teilt es bei Facebook und trägt sich auf der Aktionsseite ein.

Der Wettbewerb startete bereits Anfang Februar mit dem Aufruf-Video von Colin Stokes - New Yorker Cellist bei den Symphoniacs und endet am 15. April 2017. Alle Infos und die Videos zum Nachspielen sind hier http://bepartof.symphoniacs.com zu finden.

Tourdaten der Symphoniacs: 29.04.2017 Freiburg Konzerthaus 01.05.2017 München Philharmonie 02.05.2017 Wien MuseumsQuartier Halle E 04.05.2017 Berlin Admiralspalast 05.05.2017 Leipzig Haus Auensee 06.05.2017 Essen Colosseum 08.05.2017 Köln Gürzenich 09.05.2017 Stuttgart Beethovensaal 11.05.2017 Frankfurt Alte Oper 12.05.2017 Zürich Theater 11 ** 14.05.2017 Mannheim Rosengarten 15.05.2017 Hamburg Laeiszhalle 16.05.2017 Hannover Theater am Aegi

