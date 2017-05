Den Nutzen von Industrie 4.0 live erleben: Rockwell Automation eröffnet in Karlsruhe erstes Kompetenzzentrum für Connected Enterprise in EMEA

Karlsruhe/Düsseldorf (ots) - Branchenübergreifend suchen Unternehmen in der Fertigungsindustrie nach der richtigen Digitalisierungsstrategie. Im komplexen Umfeld von Industrie 4.0 hat dabei jeder Hersteller seine eigenen Anforderungen. Um seine Kunden auf dem Weg zur Digitalisierung noch eingehender begleiten zu können, eröffnet der Automatisierungsspezialist Rockwell Automation sein EMEA-weit erstes Kompetenzzentrum für Connected Enterprise (http://ots.de/Piyhx) am Technologiestandort Karlsruhe. Mit dem Connected-Enterprise-Ansatz bietet Rockwell Automation ein ausgereiftes Konzept, mit dem sich viele Industrie 4.0-Ansätze bereits heute realisieren lassen. Das Kompetenzzentrum bildet die ideale Plattform, um die Chancen der Digitalisierung für Kunden interaktiv erlebbar zu machen und gemeinsam individuelle Strategien auszuarbeiten. Rockwell Automation stärkt mit der Eröffnung seines Kompetenzzentrums seine Präsenz in EMEA und unterstreicht damit die Bedeutung des europäischen Marktes für das Unternehmen.

Auf dem Weg zur Digitalisierung hat Rockwell Automation in den eigenen Fertigungsanlagen sein Connected-Enterprise-Konzept bereits erfolgreich umgesetzt. Kunden erhalten im Kompetenzzentrum nun die Möglichkeit, an der Expertise und Erfahrung von Rockwell Automation zu partizipieren und die Vorteile der Digitalisierung live zu erleben. In der Theorie wissen Unternehmen um den Nutzen von Industrie 4.0. Eine stärkere Vernetzung von Produktion und Unternehmens-IT steigert die Effizienz, senkt Kosten und spart gleichzeitig Ressourcen. Durch intelligentes Monitoring und transparente Abläufe behalten Unternehmen jederzeit den Überblick. Sie können so ihre Produktion optimieren und ohne Qualitätseinschränkungen schnell auf Veränderungen am Markt reagieren und damit wettbewerbsfähig bleiben. Im Kompetenzzentrum von Rockwell Automation lassen sich die Chancen der Digitalisierung anhand interaktiver Demos, Anwendungsbeispielen sowie Live-Schaltungen in die eigenen Fertigungsanlagen mit Zugriff auf Produktionsdaten in Echtzeit gezielt in der Praxis veranschaulichen. Die Experten von Rockwell Automation können für die spezifischen Anforderungen des Kunden individuelle Wege für die Realisierung von Industrie 4.0 aufzeigen.

Das Kompetenzzentrum in Karlsruhe zeigt, wie der ganzheitliche Connected-Enterprise-Ansatz in der Praxis abläuft und sich Fertigung und IT im gesamten Unternehmen sicher vernetzen lassen. Grundlage hierfür bildet das breite Lösungs- und Serviceportfolio von Rockwell Automation: von der Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur auf der Basis geprüfter Industriestandards bis hin zur Integration von Produktion und IT auf Unternehmensebene.

"Im Rahmen unseres Connected-Enterprise-Konzepts haben wir ein Execution-Modell erarbeitet, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Vision von Industrie 4.0 bereits heute umzusetzen. Unser neues Kompetenzzentrum bietet das ideale Umfeld, um die empfohlenen Schritte gemeinsam anzugehen", erklärt Thomas Donato, Präsident Europa, Mittlerer Osten und Afrika, Rockwell Automation. "Zuerst machen wir mit unseren Kunden eine Bestandsaufnahme und klären die Erwartungen ab. Anschließend definieren wir gemeinsam die Ziele, legen den Umfang fest und erstellen ein individuell auf den Kunden abgestimmtes Konzept. In unserem Kompetenzzentrum wird der Nutzen des Connected Enterprise wesentlich schneller und einfacher deutlich."

Im neuen Kompetenzzentrum in Karlsruhe hält Rockwell Automation künftig auch Trainings für Mitarbeiter, Kunden und Mitglieder des PartnerNetworks ab. Zudem sind Seminare für Studierende zu aktuellen Themen wie Industrie 4.0, Big Data oder dem Internet der Dinge geplant.

Über The Connected Enterprise:

The Connected Enterprise verbindet Produktionslinien, Ressourcen, Betriebsmittel und die Unternehmens-IT, um kontextabhängige Informationen dahin zu leiten, wo sie benötigt werden. Unternehmen können dadurch schneller und bessere Entscheidungen treffen - und eine neue Ebene der betrieblichen Intelligenz erreichen, um die Produktivität und globale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. The Connected Enterprise basiert auf einer sicheren Standard-Ethernet-Infrastruktur und wird durch die integrierten Steuerungs- und Informations-Lösungen von Rockwell Automation realisiert. Das breite, informationsfähige Portfolio umfasst die Integrated Architecture®, intelligente Motorsteuerung sowie Lösungen und Services.

Über Rockwell Automation:

Rockwell Automation, Inc, (NYSE: ROK), weltgrößter spezialisierter Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Informationslösungen, unterstützt seine Kunden dabei, produktiver und nachhaltiger zu produzieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., beschäftigt etwa 22.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

