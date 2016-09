Auf der Absolventenfeier des Hasso-Plattner-Instituts am 30. September 2016 erhielten insgesamt 46 Master- und 56 Bachelorabsolventen ihre Abschlusszeugnisse. Sie begingen die Feierlichkeiten nach US-amerikanischem Vorbild mit Talar, Barett und Schärpe. Hasso-Plattner-Institut zeichnet die besten IT-Nachwuchsingenieure aus. Tags: IT-Systems ... Bild-Infos Download

Potsdam (ots) - Neun Masterstudenten und ein Bachelorstudent haben am Hasso-Plattner-Institut (HPI) ihr Studium im Fach IT-Systems Engineering mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen. Damit gehören sie zu den besten IT-Nachwuchsingenieuren Deutschlands. Drei stammen aus Berlin und Brandenburg, jeweils zwei aus Sachsen-Anhalt, Bayern und Niedersachsen und ein Absolvent aus Bremen. Das Potsdamer HPI ist das einzige Uni-Institut in der deutschen Informatik, an dem man das ingenieurwissenschaftlich orientierte Fach IT-Systems Engineering studieren kann.

Mehr als 350 Gäste nahmen an dem Festakt und der Zeugnisübergabe teil, die Absolventen zu diesem besonderen Anlass traditionell gekleidet mit Talar, Barett und Schärpe. Festredner in diesem Jahr war der Internet-Pionier Professor Werner Zorn, der den insgesamt 46 Master- und 56 Bachelorabsolventen ganz herzlich gratulierte. Professor Zorn leitete von 2001 bis 2007 das Fachgebiet "Kommunikationssysteme" am HPI und berät aktuell China als Mitglied des "High-level Advisory Committee" der Welt-Internet-Konferenz hinsichtlich der Entwicklung des Internets in der Volksrepublik. Er war im Jahr 1984 Empfänger der ersten E-Mail, die über das Internet verschickt wurde. 2006 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die besten Absolventen zeichnete HPI-Direktor Professor Christoph Meinel jeweils mit einer Medaille aus. Die besten Bachelorabsolventen erhielten ein Stipendium für ein Masterstudium am HPI in Höhe von 500 Euro über 12 Monate. Die besten Masterabsolventen, die eine Promotion am HPI anschließen, zeichnete der HPI-Direktor mit einer Geldprämie von jeweils 1.500 Euro aus. Die Absolventen schlagen in der Informationstechnologie-Branche Karrierewege wie die eines Software-Architekten, Projektleiters und Chief Technology Officers (CTO) ein, gründen eigene Unternehmen oder streben eine wissenschaftliche Karriere an.

Insgesamt haben am HPI bisher 984 Bachelor- und 531 Master-Studenten ihren Abschluss gemacht.

Der beste Bachelor-Absolvent mit der Traumnote 1,0

Tobias Maltenberger, Erlangen (Bayern)

Die besten Master-Absolventen mit der Traumnote 1,0

Hannes Rantzsch, Rathenow (Brandenburg) Jan Koßmann, Berlin (Berlin) Christian Nicolai, Berlin (Berlin) Claudia Exeler, Gehrden (Niedersachsen) Marius Knaust, Göttingen (Niedersachsen) Hannes Würfel, Halle (Sachsen-Anhalt) Patrick Lühne, Halle (Sachsen-Anhalt) Anna Seufert, Würzburg (Bayern) Jan Ole Vollmer, Bremen (Bremen)

Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH an der Universität Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für IT-Systems Engineering. Als einziges Universitäts-Institut in Deutschland bietet es den Bachelor- und Master-Studiengang "IT-Systems Engineering" an - ein besonders praxisnahes und ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, das von derzeit 480 Studenten genutzt wird. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Seit 2012 bietet das Hasso-Plattner-Institut auf der eigenen interaktiven Bildungsplattform openHPI Massive Open Online Courses (MOOCs) zu IT-Themen an, mit denen es bislang mehr als 125.000 Nutzer aus über 180 Ländern erreicht hat. Frei über das Internet können Lernende auf didaktisch aufbereitete multimediale Kursmaterialien zugreifen und mittels Social Media im engen Austausch mit den anderen Kursteilnehmern lernen. Bildungseinrichtungen und Unternehmen können ihrer Zielgruppe mithilfe der technologisch identischen Schwesterplattform MOOC House (https://mooc.house) eigene Lerninhalte auf innovative Weise näherbringen.

