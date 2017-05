Ausgezeichnetes Franchisesystem: Pirtek erhält Silbernes Gütesiegel des DFV / Das Gütesiegel des Deutschen Franchiseverbandes (DFV) stellt eine Art "TÜV" der Franchisebranche dar und wurde Pirtek zum wiederholten Mal verliehen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/22508 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - Der seit 1996 in Deutschland vertretene mobile Hydraulikschlauchservice Pirtek hat erneut den silbernen F&C-Award erhalten. Dieser wird vom Deutschen Franchiseverband (DFV) für eine überdurchschnittlich hohe Beziehungsqualität und gute Leistungen des Unternehmensnetzwerkes vergeben. Das Gütesiegel stellt somit eine Art "TÜV" der Franchisebranche dar: Es bewertet nicht die Größe der Systeme, sondern die Qualität des Franchisegebers im Hinblick auf Systemkonzept, Produkte, Ausrichtung und Management. Um das Gütesiegel zu erhalten, unterzieht der DFV die einzelnen Franchisesysteme einem Systemcheck, der in Kooperation mit igenda, der Gesellschaft für Unternehmens- und Netzwerkevaluation mbH und dem Internationalen Centrum für Franchising & Cooperation (F&C) durchgeführt wird. Als Franchisesystem, das in der Partner-Zufriedenheitsanalyse die Note gut erhalten hat, wird Pirtek bei igenda zukünftig als "Premium-System" geführt.

Orientierungshilfe für Gründer

Basis des Systemchecks ist die Betrachtung der Unternehmensstandards, die juristische Prüfung von Franchisevertrag und -handbuch und eine Zufriedenheitsanalyse der Franchisenehmer. In der Summe liefern die Ergebnisse ein sehr klares Bild darüber, ob ein Franchiseunternehmen die geforderten Mindestanforderungen der Branche erfüllt und ein Qualitätsunternehmen ist und ob ein gutes und produktives Miteinander das Verhältnis zwischen Franchisegeber und -nehmer bestimmt. Der F&C Award dient somit als sichtbares Zeichen für qualitativ gute Franchisesysteme und kann potentiellen Franchiseinteressenten eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche nach einem geeigneten System sein.

Das Franchisesystem Pirtek ist deutschlandweit aktuell mit 72 Franchise-Niederlassungen präsent und hat sich hierzulande in nur 20 Jahren Geschäftstätigkeit zum Marktführer für mobile Hydraulikservices entwickelt. Zwar sind die Startinvestitionen bei Pirtek vergleichsweise hoch, aber die Erfolgsaussichten als Franchisepartner sind es ebenso. Nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen und qualitätsorientierten Leistungen der Pirtek Franchisezentrale.

Pirtek als Teil einer Qualitätsgemeinschaft

Das Gütesiegel des Franchiseverbandes erhält Pirtek bereits zum wiederholten Mal. Joachim Gasper, Head of Marketing Pirtek Deutschland GmbH: "Den Systemcheck und das damit verbundene Gutachten schätzen wir inzwischen aus verschiedenen Gründen sehr. Zunächst einmal, weil wir es für wichtig halten, geprüftes Mitglied einer Qualitätsgemeinschaft zu sein. Die vom neutralen Berufsverband definierten Mindeststandards für Franchisesysteme dienen auch uns als Orientierung. Darüber hinaus können wir uns selbst anhand der Ergebnisse des Systemchecks viel besser einordnen, z. B. im Hinblick darauf, wie wir im Vergleich zu anderen Systemen bezüglich Systemgebühren oder Leistungen dastehen. Und zum dritten liefert uns die Zufriedenheitsanalyse der Franchisepartner, die ja auf einem spezifisch auf Pirtek angepassten Befragungstool beruht, Erkenntnisse, wo wir uns noch verbessern können. Wir führen zwar intern solche Analysen auch selbst durch, eine Befragung durch neutrale Dritte kann unsere Ergebnisse aber zusätzlich noch einmal unterstützen und ergänzen."

Pressekontakt:

Original-Content von: Pirtek Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell